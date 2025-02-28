https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglu-suc-duyurusunda-bulunmustu-nedim-senerden-yanit--1094081156.html
Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu: Nedim Şener'den yanıt
Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu: Nedim Şener'den yanıt
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T13:57+0300
2025-02-28T13:57+0300
2025-02-28T13:58+0300
türki̇ye
nedim şener
ekrem i̇mamoğlu
suç duyurusu
diploma
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı basın mensuplarının diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydığını belirterek hukuki süreci başlattı. Suç duyurusunda adı geçen gazeteciler arasında Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi tanınmış isimler bulunuyor.İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iddialar, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, birçok gazeteci ve yorumcu tarafından tartışılmıştı. İmamoğlu, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak hukuki yollara başvurdu.Nedim Şener’den İmamoğlu ve Ongun’a tepkiSuç duyurusuna tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’u hedef alarak şu ifadeleri kullandı:"Halkı ve devleti yanıltıcı belgeyi (usulsüz yatay geçiş ile aldığı diploma) alenen yayan İmamoğlu’nun yakın dostu Murat Ongun, utanıp susacağına YÖK raporunda da sabit olan gerçeği yazdığımız için 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış. Evet, paranıza, makamınıza, İmamoğlu’nun dün dediği gibi devlette size çalışan bürokrat ve yargıdaki elemanlarınıza, İBB parasıyla beslediğiniz troll ordunuza, medyacılarınıza, Saraçhane bülbüllerine güveniyor olabilirsiniz. Merak etme biz de gerçekleri yazma hakkını kullandık, kullanacağız. Ama gerçek Adalet tecelli ettiğinde senin halin ne olacak, gerçekten merak ediyorum Murat…"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-14-kisi-icin-suc-duyurusu-aralarinda-nedim-sener-de-var-1094060960.html
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nedim şener, ekrem i̇mamoğlu, suç duyurusu, diploma
nedim şener, ekrem i̇mamoğlu, suç duyurusu, diploma
Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu: Nedim Şener'den yanıt
13:57 28.02.2025 (güncellendi: 13:58 28.02.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan, Nedim Şener gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna tepki gösteren Nedim Şener, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı basın mensuplarının diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydığını belirterek hukuki süreci başlattı. Suç duyurusunda adı geçen gazeteciler arasında Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi tanınmış isimler bulunuyor.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iddialar, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, birçok gazeteci ve yorumcu tarafından tartışılmıştı. İmamoğlu, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak hukuki yollara başvurdu.
Nedim Şener’den İmamoğlu ve Ongun’a tepki
Suç duyurusuna tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’u hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"Halkı ve devleti yanıltıcı belgeyi (usulsüz yatay geçiş ile aldığı diploma) alenen yayan İmamoğlu’nun yakın dostu Murat Ongun, utanıp susacağına YÖK raporunda da sabit olan gerçeği yazdığımız için 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış. Evet, paranıza, makamınıza, İmamoğlu’nun dün dediği gibi devlette size çalışan bürokrat ve yargıdaki elemanlarınıza, İBB parasıyla beslediğiniz troll ordunuza, medyacılarınıza, Saraçhane bülbüllerine güveniyor olabilirsiniz. Merak etme biz de gerçekleri yazma hakkını kullandık, kullanacağız. Ama gerçek Adalet tecelli ettiğinde senin halin ne olacak, gerçekten merak ediyorum Murat…"