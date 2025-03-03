https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ibbye-bagli-medya-asye-operasyon-polis-bilgisayarlara-el-koydu-1094150656.html
İBB'ye bağlı Medya AŞ.'ye operasyon: Polis bir bilgisayara el koydu
İBB'ye bağlı Medya AŞ.'ye operasyon: Polis bir bilgisayara el koydu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB'ye bağlı MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartma iddiası üzerine mali polis operasyon... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:00+0300
2025-03-03T17:00+0300
2025-03-03T17:15+0300
türki̇ye
i̇bb
soruşturma
polis baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093927342_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8199bce81e0510b24b8fe2164766e02e.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, MEDYA A.Ş. merkezinde "delillerin yok edildiğine" dair ihbar alması üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla mali polis ekipleri şirkete baskın düzenledi.Sabah'ın haberine göre, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, MEDYA A.Ş.'ye ait bilgisayarlara ve el konuldu.AA ise burada arama yapan ekiplerin, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler binadan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ekrem-imamoglundan-yok-raporu-icin-suc-duyurusu-tarih-verildi-1094149012.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093927342_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cec3e5d4d646f1f32005e2a46c7757cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇bb, soruşturma, polis baskını
i̇bb, soruşturma, polis baskını
İBB'ye bağlı Medya AŞ.'ye operasyon: Polis bir bilgisayara el koydu
17:00 03.03.2025 (güncellendi: 17:15 03.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB'ye bağlı MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartma iddiası üzerine mali polis operasyon düzenledi. Arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, MEDYA A.Ş. merkezinde "delillerin yok edildiğine" dair ihbar alması üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla mali polis ekipleri şirkete baskın düzenledi.
Sabah'ın haberine göre, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, MEDYA A.Ş.'ye ait bilgisayarlara ve el konuldu.
AA ise burada arama yapan ekiplerin, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.
Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler binadan ayrıldı.