https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ibbye-bagli-medya-asye-operasyon-polis-bilgisayarlara-el-koydu-1094150656.html

İBB'ye bağlı Medya AŞ.'ye operasyon: Polis bir bilgisayara el koydu

İBB'ye bağlı Medya AŞ.'ye operasyon: Polis bir bilgisayara el koydu

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB'ye bağlı MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartma iddiası üzerine mali polis operasyon... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T17:00+0300

2025-03-03T17:00+0300

2025-03-03T17:15+0300

türki̇ye

i̇bb

soruşturma

polis baskını

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, MEDYA A.Ş. merkezinde "delillerin yok edildiğine" dair ihbar alması üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla mali polis ekipleri şirkete baskın düzenledi.Sabah'ın haberine göre, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, MEDYA A.Ş.'ye ait bilgisayarlara ve el konuldu.AA ise burada arama yapan ekiplerin, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler binadan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ekrem-imamoglundan-yok-raporu-icin-suc-duyurusu-tarih-verildi-1094149012.html

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