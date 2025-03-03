https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ekrem-imamoglundan-yok-raporu-icin-suc-duyurusu-tarih-verildi-1094149012.html

Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu için suç duyurusu: Tarih verildi

Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu için suç duyurusu: Tarih verildi

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T16:19+0300

2025-03-03T16:19+0300

2025-03-03T17:24+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

diploma

saraçhane

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087778206_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_26303801c85f36e8845b90c5a9aee1e3.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporuna karşı yasal süreç başlatılacak. İmamoğlu'nun, yarın suç duyurusunda bulunacağını açıklandı.5 Mart’a kadar ifade vermesi için çağrılan İmamoğlu’nun savunmasıyla ilgili detayları paylaşmak üzere yarın saat 11.00’de Saraçhane’de basın açıklaması yapılacak.Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturması nasıl başladı?Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan bir ihbarı dikkate alarak bir rapor hazırladı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.Bu rapor doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, İBB Başkanına 5 Mart’a kadar ifade vermesi için süre tanıdı.İmamoğlu’nun avukatları, iddiaların asılsız olduğunu belirterek belgelerle yanıt verdi.İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldiDiploma soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi de sürece dahil oldu ve kendilerine resmi yazının ulaştığını duyurdu.Üniversite, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısıyla YÖK’ün 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbul-universitesinden-imamoglunun-diplomasi-hakkinda-aciklama-inceleme-baslatildi-1094145184.html

türki̇ye

saraçhane

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, yök, yükseköğretim kurulu (yök), diploma, saraçhane, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)