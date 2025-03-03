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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ekrem-imamoglundan-yok-raporu-icin-suc-duyurusu-tarih-verildi-1094149012.html
Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu için suç duyurusu: Tarih verildi
Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu için suç duyurusu: Tarih verildi
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporuna karşı yasal süreç başlatılacak. İmamoğlu'nun, yarın suç duyurusunda bulunacağını açıklandı.5 Mart’a kadar ifade vermesi için çağrılan İmamoğlu’nun savunmasıyla ilgili detayları paylaşmak üzere yarın saat 11.00’de Saraçhane’de basın açıklaması yapılacak.Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturması nasıl başladı?Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan bir ihbarı dikkate alarak bir rapor hazırladı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.Bu rapor doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, İBB Başkanına 5 Mart’a kadar ifade vermesi için süre tanıdı.İmamoğlu’nun avukatları, iddiaların asılsız olduğunu belirterek belgelerle yanıt verdi.İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldiDiploma soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi de sürece dahil oldu ve kendilerine resmi yazının ulaştığını duyurdu.Üniversite, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısıyla YÖK’ün 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbul-universitesinden-imamoglunun-diplomasi-hakkinda-aciklama-inceleme-baslatildi-1094145184.html
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ekrem i̇mamoğlu, yök, yükseköğretim kurulu (yök), diploma, saraçhane, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu için suç duyurusu: Tarih verildi

16:19 03.03.2025 (güncellendi: 17:24 03.03.2025)
© AA / Hakan Nuralİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Hakan Nural
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporuna karşı yasal süreç başlatılacak. İmamoğlu'nun, yarın suç duyurusunda bulunacağını açıklandı.
5 Mart’a kadar ifade vermesi için çağrılan İmamoğlu’nun savunmasıyla ilgili detayları paylaşmak üzere yarın saat 11.00’de Saraçhane’de basın açıklaması yapılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturması nasıl başladı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan bir ihbarı dikkate alarak bir rapor hazırladı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Bu rapor doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, İBB Başkanına 5 Mart’a kadar ifade vermesi için süre tanıdı.
İmamoğlu’nun avukatları, iddiaların asılsız olduğunu belirterek belgelerle yanıt verdi.

İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Diploma soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi de sürece dahil oldu ve kendilerine resmi yazının ulaştığını duyurdu.
Üniversite, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısıyla YÖK’ün 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diploması hakkında açıklama: İnceleme başlatıldı
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