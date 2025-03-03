https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/altin-sert-dusus-sonrasi-yeniden-yukseliste-fedin-faiz-karari-nasil-etkileyecek-yukselisini-1094131171.html

Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?

Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?

Sputnik Türkiye

Geçen haftaki sert düşüşün ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergileri konusundaki hamleleri ve Fed’in faiz... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T07:37+0300

2025-03-03T07:37+0300

2025-03-03T07:37+0300

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Küresel piyasalarda altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. 2025’in ilk haftalık kaybını yaşayan değerli metal, ABD’deki ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle tekrar yükseliş trendine girdi.Trump’ın vergi planı piyasaları sarstıABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 oranında ithalat vergisi koyma planı ve Çin’e uygulanan tarifeleri iki katına çıkarma ihtimali, küresel ekonomide endişeleri artırdı. Yatırımcılar, bu hamlelerin ABD ekonomisini yavaşlatabileceğini düşünüyor. Bu durum, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı.Fed’in faiz i̇ndirimi beklentisi altını destekliyorEkonomik yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırdı. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini artırarak fiyatlarını yukarı çekti.Enflasyon ve durgunluk endişeleri devam ediyorTrump yönetiminin ithalat vergileri planı, enflasyonist baskıları artırma riski taşıyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu durum, değerini koruma özelliği taşıyan altına olan ilgiyi daha da artırabilir.Spot altın ve diğer değerli metallerde güncel durumAltın yükselişini sürdürecek mi?Analistler, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon riskleri nedeniyle altının güvenli liman konumunu koruyacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, Fed’in faiz politikaları ve Trump’ın ticaret politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

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