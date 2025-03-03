https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/altin-sert-dusus-sonrasi-yeniden-yukseliste-fedin-faiz-karari-nasil-etkileyecek-yukselisini-1094131171.html
Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?
Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?
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Geçen haftaki sert düşüşün ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergileri konusundaki hamleleri ve Fed’in faiz... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T07:37+0300
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Küresel piyasalarda altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. 2025’in ilk haftalık kaybını yaşayan değerli metal, ABD’deki ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle tekrar yükseliş trendine girdi.Trump’ın vergi planı piyasaları sarstıABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 oranında ithalat vergisi koyma planı ve Çin’e uygulanan tarifeleri iki katına çıkarma ihtimali, küresel ekonomide endişeleri artırdı. Yatırımcılar, bu hamlelerin ABD ekonomisini yavaşlatabileceğini düşünüyor. Bu durum, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı.Fed’in faiz i̇ndirimi beklentisi altını destekliyorEkonomik yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırdı. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini artırarak fiyatlarını yukarı çekti.Enflasyon ve durgunluk endişeleri devam ediyorTrump yönetiminin ithalat vergileri planı, enflasyonist baskıları artırma riski taşıyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu durum, değerini koruma özelliği taşıyan altına olan ilgiyi daha da artırabilir.Spot altın ve diğer değerli metallerde güncel durumAltın yükselişini sürdürecek mi?Analistler, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon riskleri nedeniyle altının güvenli liman konumunu koruyacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, Fed’in faiz politikaları ve Trump’ın ticaret politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html
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singapur, meksika, abd, fed, merkez bankası, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, ons altın
singapur, meksika, abd, fed, merkez bankası, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, ons altın
Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?
Geçen haftaki sert düşüşün ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergileri konusundaki hamleleri ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Spot altın, Singapur piyasasında yüzde 0,4 artarak ons başına 2.870,26 dolara ulaştı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. 2025’in ilk haftalık kaybını yaşayan değerli metal, ABD’deki ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle tekrar yükseliş trendine girdi.
Trump’ın vergi planı piyasaları sarstı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 oranında ithalat vergisi koyma planı ve Çin’e uygulanan tarifeleri iki katına çıkarma ihtimali
, küresel ekonomide endişeleri artırdı. Yatırımcılar, bu hamlelerin ABD ekonomisini yavaşlatabileceğini
düşünüyor. Bu durum, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı
.
Fed’in faiz i̇ndirimi beklentisi altını destekliyor
Ekonomik yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırdı
. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini artırarak fiyatlarını yukarı çekti
.
Enflasyon ve durgunluk endişeleri devam ediyor
Trump yönetiminin ithalat vergileri planı, enflasyonist baskıları artırma riski taşıyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu durum, değerini koruma özelliği taşıyan altına olan ilgiyi daha da artırabilir.
Spot altın ve diğer değerli metallerde güncel durum
Spot altın
, Singapur
piyasasında yüzde 0,4 artarak ons başına 2.870,26 dolara yükseldi
.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi
ise yüzde 0,1 düşüş yaşadı
.
Gümüş, platin ve paladyum fiyatları
da altının yükselişini takip etti.
Altın yükselişini sürdürecek mi?
Analistler, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon riskleri nedeniyle altının güvenli liman konumunu koruyacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, Fed’in faiz politikaları ve Trump’ın ticaret politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.