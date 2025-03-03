https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/fenerbahceden-19-yil-sonra-bir-ilk-firsati-kacirmadilar-1094132940.html

Fenerbahçe'den 19 yıl sonra bir ilk: Fırsatı kaçırmadılar

Fenerbahçe'den 19 yıl sonra bir ilk: Fırsatı kaçırmadılar

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük bir avantaj elde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

jose mourinho

mert müldür

edin dzeko

antalya

kadıköy

fenerbahçe

galatasaray

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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler, lider ile arasındaki farkı 4’e düşürdü.Maç golle başladı! Mert Müldür perdeyi açtıFenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür’ün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçti.Tadic skoru 2-0 yaptıİlk yarının ortalarına doğru Fenerbahçe farkı artırdı. 26. dakikada Samudio’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Edin Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortayı Çağlar Söyüncü içeriye çevirdi. Tadic’in altıpas içinden yaptığı vuruş savunmaya çarpıp ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.En-Nesyri’den tarihi gol!30. dakikada Fenerbahçe’nin üçüncü golü geldi. Edin Dzeko’nun sol kanattan yaptığı ortada, Kostic’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Youssef En-Nesyri, altıpasta tamamlayarak farkı 3’e çıkardı.19 yıl sonra bir i̇lk: En-Nesyri tarihe geçtiAttığı golle bu sezonki yükselen performansını sürdüren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’de Alex de Souza’dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Faslı yıldız, Sarı-Lacivertliler’in en önemli hücum kozlarından biri haline gelmeye devam ediyor.Puan farkı 4’e düştü! Fenerbahçe takibini sürdürüyorGalatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe hata yapmadı. Bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Sarı-Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak lider ile arasındaki farkı 4’e indirdi.Jose Mourinho tribünde! Takımın başında Foti yer aldıGalatasaray derbisinde aldığı 2 maçlık cezayı çeken Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Cezasının ilkini Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında çeken deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Salvatore Foti görev aldı.Fenerbahçe şampiyonluk yarışında i̇ddialıSarı-Lacivertliler, aldığı bu galibiyetle liderlik yarışında büyük bir adım attı. Son haftalara girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme giderek daha da alevleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ryan-babelden-galatasaray-icin-sasirtan-itiraf-bazi-maclari-hakemler-sayesinde-kazandik-1094101228.html

antalya

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jose mourinho, mert müldür, edin dzeko, antalya, kadıköy, fenerbahçe, galatasaray