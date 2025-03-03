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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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Fenerbahçe'den 19 yıl sonra bir ilk: Fırsatı kaçırmadılar
Fenerbahçe'den 19 yıl sonra bir ilk: Fırsatı kaçırmadılar
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük bir avantaj elde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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spor
jose mourinho
mert müldür
edin dzeko
antalya
kadıköy
fenerbahçe
galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler, lider ile arasındaki farkı 4’e düşürdü.Maç golle başladı! Mert Müldür perdeyi açtıFenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür’ün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçti.Tadic skoru 2-0 yaptıİlk yarının ortalarına doğru Fenerbahçe farkı artırdı. 26. dakikada Samudio’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Edin Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortayı Çağlar Söyüncü içeriye çevirdi. Tadic’in altıpas içinden yaptığı vuruş savunmaya çarpıp ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.En-Nesyri’den tarihi gol!30. dakikada Fenerbahçe’nin üçüncü golü geldi. Edin Dzeko’nun sol kanattan yaptığı ortada, Kostic’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Youssef En-Nesyri, altıpasta tamamlayarak farkı 3’e çıkardı.19 yıl sonra bir i̇lk: En-Nesyri tarihe geçtiAttığı golle bu sezonki yükselen performansını sürdüren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’de Alex de Souza’dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Faslı yıldız, Sarı-Lacivertliler’in en önemli hücum kozlarından biri haline gelmeye devam ediyor.Puan farkı 4’e düştü! Fenerbahçe takibini sürdürüyorGalatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe hata yapmadı. Bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Sarı-Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak lider ile arasındaki farkı 4’e indirdi.Jose Mourinho tribünde! Takımın başında Foti yer aldıGalatasaray derbisinde aldığı 2 maçlık cezayı çeken Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Cezasının ilkini Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında çeken deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Salvatore Foti görev aldı.Fenerbahçe şampiyonluk yarışında i̇ddialıSarı-Lacivertliler, aldığı bu galibiyetle liderlik yarışında büyük bir adım attı. Son haftalara girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme giderek daha da alevleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ryan-babelden-galatasaray-icin-sasirtan-itiraf-bazi-maclari-hakemler-sayesinde-kazandik-1094101228.html
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jose mourinho, mert müldür, edin dzeko, antalya, kadıköy, fenerbahçe, galatasaray
jose mourinho, mert müldür, edin dzeko, antalya, kadıköy, fenerbahçe, galatasaray

Fenerbahçe'den 19 yıl sonra bir ilk: Fırsatı kaçırmadılar

08:30 03.03.2025
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
Fenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük bir avantaj elde etti. En-Nesyri, 19 yıl sonra bir ilki başararak adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı. Jose Mourinho’nun tribünden izlediği mücadelede Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler, lider ile arasındaki farkı 4’e düşürdü.

Maç golle başladı! Mert Müldür perdeyi açtı

Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür’ün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçti.

Tadic skoru 2-0 yaptı

İlk yarının ortalarına doğru Fenerbahçe farkı artırdı. 26. dakikada Samudio’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Edin Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortayı Çağlar Söyüncü içeriye çevirdi. Tadic’in altıpas içinden yaptığı vuruş savunmaya çarpıp ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

En-Nesyri’den tarihi gol!

30. dakikada Fenerbahçe’nin üçüncü golü geldi. Edin Dzeko’nun sol kanattan yaptığı ortada, Kostic’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Youssef En-Nesyri, altıpasta tamamlayarak farkı 3’e çıkardı.

19 yıl sonra bir i̇lk: En-Nesyri tarihe geçti

Attığı golle bu sezonki yükselen performansını sürdüren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’de Alex de Souza’dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Faslı yıldız, Sarı-Lacivertliler’in en önemli hücum kozlarından biri haline gelmeye devam ediyor.

Puan farkı 4’e düştü! Fenerbahçe takibini sürdürüyor

Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe hata yapmadı. Bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Sarı-Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak lider ile arasındaki farkı 4’e indirdi.

Jose Mourinho tribünde! Takımın başında Foti yer aldı

Galatasaray derbisinde aldığı 2 maçlık cezayı çeken Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Cezasının ilkini Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında çeken deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Salvatore Foti görev aldı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında i̇ddialı

Sarı-Lacivertliler, aldığı bu galibiyetle liderlik yarışında büyük bir adım attı. Son haftalara girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme giderek daha da alevleniyor.
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