https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/estetik-merkezinde-skandal-dovmesini-sildirmek-istedi-sakat-kaliyordu-1094136978.html

Estetik merkezinde skandal: Dövmesini sildirmek istedi sakat kalıyordu

Estetik merkezinde skandal: Dövmesini sildirmek istedi sakat kalıyordu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir estetik merkezinde dövme sildirme işlemi yaptıran Merve Köken'in, tedavi sonrası vücudunda yanıklar oluştu. Sakat kalma tehlikesi yaşadığını... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T10:56+0300

2025-03-03T10:56+0300

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estetik

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Merve Köken, vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için estetik merkezine gitti. Köken'in iddiasına göre klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanma meydana geldi.Sabah gazetesinin haberine göre estetik merkezinin krem önerisinde bulunduğunu söyleyen Köken, ilerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başlayınca Köken hastaneye gitmeye karar verdi.Ameliyat olmasa kolunu kaybedecektiFarklı bir hastanede tedaviye alınan Köken'in kollarında yanıklar oluştuğu ve üzerine iddiaya göre ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylendi.Genç kadın yaşadıkları sonrası rapor alarak kendisine dövme silme işlemi uygulayan yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Rapor çıktı: Klinik kusurluSavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" yönünde tespitlerin yer aldığı belirtildi.Klinik sahibi E.C., ise silme işlemi sonrası mağdurun su ile temas etmemesi konusunda kendisini uyardıklarını daha sonra ise başka bir yerle anlaştığı için parasını istediğini belirterek suçlamaları reddetti.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda E.C., ve işletme çalışanı G. H., hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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