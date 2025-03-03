https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/eksi-maya-ve-sutle-yapilan-pideye-ragbet-artti-kendine-has-kokusu-ve-lezzeti-var-1094155610.html
Ekşi maya ve sütle yapılan pideye rağbet arttı: 'Kendine has kokusu ve lezzeti var'
Ekşi maya ve sütle yapılan pideye rağbet arttı: 'Kendine has kokusu ve lezzeti var'
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayında halk, geleneksel ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıncı Hakan... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T20:55+0300
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Ramazan ayında ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi için fırınlar önünde uzun kuyruklar oluştu.Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Fırıncı Hakan İpek, dededen kalma formülle hazırlanan ekşi mayayla üretilen pidelerin kendine has lezzet ve kokuya sahip olduğunu belirterek, yoğun talebi karşılamak için ekip olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Özellikle iftar saatlerine yakın artan yoğunluk, ramazan ayının vazgeçilmez geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.Fırıncının babası Mehmet İpek, "Şimdi de oğlum bu işi sürdürüyor. Ben sadece ekşi mayayı yapmak için geliyorum. Ekşi maya ile yapılan ekmek hem lezzetli olur hem de bizim bu yörede küflenmez" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbulda-iftar-cadirlari-nerede-kuruluyor-iftar-yemegi-olan-ilceler-neresi-1094154382.html
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pide, ramazan pidesi, ekşi, yoğurt, süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları
Ekşi maya ve sütle yapılan pideye rağbet arttı: 'Kendine has kokusu ve lezzeti var'
20:55 03.03.2025 (güncellendi: 20:56 03.03.2025)
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayında halk, geleneksel ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıncı Hakan İpek, dededen kalma formülle hazırlanan ekşi mayayla yapılan pidelerin kendine has lezzet ve kokuya sahip olduğunu belirtti.
Ramazan ayında ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi için fırınlar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel ekşi mayalı ve sütlü ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Fırıncı Hakan İpek, dededen kalma formülle hazırlanan ekşi mayayla üretilen pidelerin kendine has lezzet ve kokuya sahip olduğunu belirterek, yoğun talebi karşılamak için ekip olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Özellikle iftar saatlerine yakın artan yoğunluk, ramazan ayının vazgeçilmez geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Fırıncının babası Mehmet İpek, "Şimdi de oğlum bu işi sürdürüyor. Ben sadece ekşi mayayı yapmak için geliyorum. Ekşi maya ile yapılan ekmek hem lezzetli olur hem de bizim bu yörede küflenmez" dedi.