https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/edip-akbayramin-olum-nedeni-belli-oldu-son-goruntuleri-ortaya-cikti-dogum-gununu-erken-kutlamis-1094130909.html

Edip Akbayram'ın ölüm nedeni belli oldu, son görüntüleri ortaya çıktı: Doğum gününü erken kutlamış

Edip Akbayram'ın ölüm nedeni belli oldu, son görüntüleri ortaya çıktı: Doğum gününü erken kutlamış

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T07:29+0300

2025-03-03T07:29+0300

2025-03-03T08:43+0300

yaşam

edip akbayram

levent ülgen

antalya

aralık

anadolu

eşkıya dünyaya hükümdar olmaz

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 9 Ocak’ta evinde düşerek yaralanan sanatçı, yeniden hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisine alınmıştı. 52 gün süren tedavinin ardından bugün saat 19.30'da, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.Son görüntüleri ortaya çıktıUsta sanatçının vefatının ardından, ailesi ve dostlarıyla Antalya'da çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan Akbayram, 21 Aralık’ta Antalya Kundu’da düzenlenen özel bir etkinlikte dostlarıyla bir araya gelmişti.Eşiyle dans ettiSanatçının katıldığı etkinlikte, tiyatrocu Levent Ülgen de yer aldı. Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, sevdikleriyle keyifli bir gece geçirdi. Bu anlar, sanatçının sevenleri için unutulmaz bir hatıra olarak kaldı.Edip Akbayram kimdir?29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi ve bir ayağı sakat kaldı. Müziğe lise yıllarında adım atan sanatçı, 1971’de Altın Mikrofon Yarışması'nda "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.1974’te kurduğu Dostlar Orkestrası ile Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Akbayram, "Aldırma Gönül", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Deniz Üstü Köpürür" gibi eserleriyle büyük başarılara imza attı. Kariyeri boyunca 250’den fazla ödül kazanan sanatçı, müziğiyle milyonlara ilham verdi.Türk müziği bir değerini daha kaybettiSanat camiası ve sevenleri, Edip Akbayram’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Müziğe ve topluma kattıklarıyla unutulmaz bir iz bırakan sanatçı, eserleriyle daima hatırlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/edip-akbayram-4-martta-topraga-verilecek-babamizdi-bir-devir-kapandi-1094128279.html

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edip akbayram, levent ülgen, antalya, aralık, anadolu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz