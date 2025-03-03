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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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Edip Akbayram'ın ölüm nedeni belli oldu, son görüntüleri ortaya çıktı: Doğum gününü erken kutlamış
Edip Akbayram'ın ölüm nedeni belli oldu, son görüntüleri ortaya çıktı: Doğum gününü erken kutlamış
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 9 Ocak’ta evinde düşerek yaralanan sanatçı, yeniden hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisine alınmıştı. 52 gün süren tedavinin ardından bugün saat 19.30'da, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.Son görüntüleri ortaya çıktıUsta sanatçının vefatının ardından, ailesi ve dostlarıyla Antalya'da çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan Akbayram, 21 Aralık’ta Antalya Kundu’da düzenlenen özel bir etkinlikte dostlarıyla bir araya gelmişti.Eşiyle dans ettiSanatçının katıldığı etkinlikte, tiyatrocu Levent Ülgen de yer aldı. Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, sevdikleriyle keyifli bir gece geçirdi. Bu anlar, sanatçının sevenleri için unutulmaz bir hatıra olarak kaldı.Edip Akbayram kimdir?29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi ve bir ayağı sakat kaldı. Müziğe lise yıllarında adım atan sanatçı, 1971’de Altın Mikrofon Yarışması'nda "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.1974’te kurduğu Dostlar Orkestrası ile Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Akbayram, "Aldırma Gönül", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Deniz Üstü Köpürür" gibi eserleriyle büyük başarılara imza attı. Kariyeri boyunca 250’den fazla ödül kazanan sanatçı, müziğiyle milyonlara ilham verdi.Türk müziği bir değerini daha kaybettiSanat camiası ve sevenleri, Edip Akbayram’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Müziğe ve topluma kattıklarıyla unutulmaz bir iz bırakan sanatçı, eserleriyle daima hatırlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/edip-akbayram-4-martta-topraga-verilecek-babamizdi-bir-devir-kapandi-1094128279.html
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edip akbayram, levent ülgen, antalya, aralık, anadolu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
edip akbayram, levent ülgen, antalya, aralık, anadolu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz

Edip Akbayram'ın ölüm nedeni belli oldu, son görüntüleri ortaya çıktı: Doğum gününü erken kutlamış

07:29 03.03.2025 (güncellendi: 08:43 03.03.2025)
© AAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İç kanama teşhisiyle yoğun bakımda olan sanatçının, Antalya'da ailesiyle geçirdiği son anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 9 Ocak’ta evinde düşerek yaralanan sanatçı, yeniden hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisine alınmıştı. 52 gün süren tedavinin ardından bugün saat 19.30'da, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Usta sanatçının vefatının ardından, ailesi ve dostlarıyla Antalya'da çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan Akbayram, 21 Aralık’ta Antalya Kundu’da düzenlenen özel bir etkinlikte dostlarıyla bir araya gelmişti.

Eşiyle dans etti

Sanatçının katıldığı etkinlikte, tiyatrocu Levent Ülgen de yer aldı. Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, sevdikleriyle keyifli bir gece geçirdi. Bu anlar, sanatçının sevenleri için unutulmaz bir hatıra olarak kaldı.

Edip Akbayram kimdir?

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi ve bir ayağı sakat kaldı. Müziğe lise yıllarında adım atan sanatçı, 1971’de Altın Mikrofon Yarışması'nda "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.
1974’te kurduğu Dostlar Orkestrası ile Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Akbayram, "Aldırma Gönül", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Deniz Üstü Köpürür" gibi eserleriyle büyük başarılara imza attı. Kariyeri boyunca 250’den fazla ödül kazanan sanatçı, müziğiyle milyonlara ilham verdi.

Türk müziği bir değerini daha kaybetti

Sanat camiası ve sevenleri, Edip Akbayram’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Müziğe ve topluma kattıklarıyla unutulmaz bir iz bırakan sanatçı, eserleriyle daima hatırlanacak.
Sanatçı Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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