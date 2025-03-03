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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dünyaca ünlü banka duyurdu: Altın fiyatları yükselecek mi?
Dünyaca ünlü banka duyurdu: Altın fiyatları yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:54+0300
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İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin güncellenen tahminlerini açıkladı.Banka, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edeceğini ancak piyasaların bir konsolidasyon sürecine girebileceğini belirtti. UBS analistleri, altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda fiyatların 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Küresel sanayi üretimindeki toparlanmaya dikkat çeken banka, gümüş fiyatlarında ise daha güçlü bir yükseliş beklediğini duyurdu. UBS, gümüşün önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Son piyasa verilerine göre, gram altın 3 bin 373 liradan, çeyrek altın 5 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 264 liradan satışa sunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/altin-sert-dusus-sonrasi-yeniden-yukseliste-fedin-faiz-karari-nasil-etkileyecek-yukselisini-1094131171.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, gümüş, dolar, dolar/tl, banka, tahmin, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını
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Dünyaca ünlü banka duyurdu: Altın fiyatları yükselecek mi?

17:54 03.03.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Banka, sanayi üretimindeki toparlanmayı dikkate alarak gümüş fiyatlarının 12 ay içinde 38 dolara ulaşacağını belirtti.
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin güncellenen tahminlerini açıkladı.
Banka, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edeceğini ancak piyasaların bir konsolidasyon sürecine girebileceğini belirtti. UBS analistleri, altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda fiyatların 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü.
Küresel sanayi üretimindeki toparlanmaya dikkat çeken banka, gümüş fiyatlarında ise daha güçlü bir yükseliş beklediğini duyurdu. UBS, gümüşün önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Son piyasa verilerine göre, gram altın 3 bin 373 liradan, çeyrek altın 5 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 264 liradan satışa sunuluyor.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
EKONOMİ
Altın sert düşüş sonrası yeniden yükselişte: Fed’in faiz kararı nasıl etkileyecek? Yükselişini sürdürecek mi?
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