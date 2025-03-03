https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/dunyaca-unlu-banka-duyurdu-altin-fiyatlari-yukselecek-mi-1094152614.html

Dünyaca ünlü banka duyurdu: Altın fiyatları yükselecek mi?

Dünyaca ünlü banka duyurdu: Altın fiyatları yükselecek mi?

Sputnik Türkiye

İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T17:54+0300

2025-03-03T17:54+0300

2025-03-03T17:54+0300

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İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin güncellenen tahminlerini açıkladı.Banka, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edeceğini ancak piyasaların bir konsolidasyon sürecine girebileceğini belirtti. UBS analistleri, altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini korurken, riskli senaryolarda fiyatların 3 bin 100-3 bin 200 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Küresel sanayi üretimindeki toparlanmaya dikkat çeken banka, gümüş fiyatlarında ise daha güçlü bir yükseliş beklediğini duyurdu. UBS, gümüşün önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Son piyasa verilerine göre, gram altın 3 bin 373 liradan, çeyrek altın 5 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 264 liradan satışa sunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/altin-sert-dusus-sonrasi-yeniden-yukseliste-fedin-faiz-karari-nasil-etkileyecek-yukselisini-1094131171.html

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