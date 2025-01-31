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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İBB Başkanı'nın açıklama yapması bekleniyor. Adliye önünde İmamoğlu'na destek... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.İmamoğlu ifade verdiEkrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıkta ifadesi alındı.İmamoğlu hakkındaki soruşturmalarİBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı.İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.İkinci soruşturma bu hafta açıldıBu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu. İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı.İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi.Adliye önünde arbedeİmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı. Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyenin önünde büyük bir kalabalık toplandı.Kalabalığa polis müdahalesiPartililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.Zaman zaman kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı, itişmeler tansiyonu yükseltti.Mansur Yavaş da Çağlayan Adliyesi'ndeAnkara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor. Yavaş basın mensuplarına açıklama yaptı ve 'dayanışma için geldik' dedi.
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imamoğlu, imamoğlu ifade, imamoğlu adliye, imamoğlu soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi

10:38 31.01.2025 (güncellendi: 11:56 31.01.2025)
İmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İBB Başkanı'nın açıklama yapması bekleniyor. Adliye önünde İmamoğlu'na destek olmak için toplanan kalabalık ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

İmamoğlu ifade verdi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.
Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıkta ifadesi alındı.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İkinci soruşturma bu hafta açıldı

Bu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu. İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi.

Adliye önünde arbede

İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı.
Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyenin önünde büyük bir kalabalık toplandı.

Kalabalığa polis müdahalesi

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.
Zaman zaman kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı, itişmeler tansiyonu yükseltti.

Mansur Yavaş da Çağlayan Adliyesi'nde

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor. Yavaş basın mensuplarına açıklama yaptı ve 'dayanışma için geldik' dedi.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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