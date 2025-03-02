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Yolcu otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T13:54+0300
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türki̇ye
bozüyük
eskişehir
trafik kazası
tır şöförü
yolcu otobüsü
bilecik
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Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html
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bozüyük, eskişehir, trafik kazası, tır şöförü, yolcu otobüsü, bilecik
bozüyük, eskişehir, trafik kazası, tır şöförü, yolcu otobüsü, bilecik

Yolcu otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var

13:54 02.03.2025
© AA / Yavuz Emrah SeverBilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / Yavuz Emrah Sever
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.

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