https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/bursada-evcil-hayvanlar-belediyenin-mezarligina-defnediliyor-yasattigin-tum-guzellikler-icin-1094145584.html

Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor: 'Yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederiz'

Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor: 'Yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederiz'

Sputnik Türkiye

Bursa'da hayvanseverler, yıllarca birlikte yaşadıkları dostlarını, Osmangazi ilçesindeki mezarlıkta toprağa veriyor. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T15:44+0300

2025-03-03T15:44+0300

2025-03-03T15:44+0300

yaşam

evcil hayvan

bursa

osmangazi

osmangazi belediyesi

mezarlık

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Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor.Evcil hayvan mezarlığıOsmangazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezindeki 4 dönümlük alanı 17 yıl önce evcil hayvanlar için mezarlığa dönüştürdü.Buradan mezar yeri satın alarak ölen evcil hayvanlarını defneden vatandaşlar, can dostlarına olan sevgilerini mezar taşlarına kazıttırdıkları "Yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederiz", "Annesinin asil ve güzel kızı, bir tanesi şapşikim", "Berduş", "Pamuk oğlanım", "Kara kızımız Nixy meleğimiz", "Zeytin'im annesinin mis kokulu kurabiyesi, seni çok özlüyorum" ve "Shakespeare evimin yakışıklısı" gibi yazılarla ifade ediyor.Binden fazla hayvan varBazı hayvanseverler ise mezar taşına küçük bir heykel ve kolye gibi eşyalar bırakıyor.Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, bu yıl itibarıyla mevcut mezar yerinin 2 dönüm daha genişletileceğini söyledi.Özdemir, mezarlıkta 1000'den fazla evcil hayvanın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:Mezarlıkların haftanın 7 günü 10.30-12.00 ile 13.00-15.00 arasında ziyarete açık olduğunu anlatan Özdemir, "Bu hizmet duyuluyor ve duyuldukça talepler de artıyor. Çünkü burada hem vicdani olarak bakmak lazım bu işe. Pandemiyle beraber hayvan sahiplenme oranı da ülkemizde arttığı için doğal olarak bu hayvanlar yaşamlarını yitirdikten sonra defin işlemi gerekiyor ve bunun için de bir yer sahibi olmuş oluyorlar. Bu da çok güzel bir uygulama." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html

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evcil hayvan, bursa, osmangazi, osmangazi belediyesi, mezarlık