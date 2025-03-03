https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-koseler-icin-tutuklama-talep-edildi-1094144114.html

Beykoz Belediye Başkanı Köseler için tutuklama talep edildi

Beykoz Belediye Başkanı Köseler için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talep edildi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T13:08+0300

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İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan Belediye Başkanı ve özel kalem müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Dört şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu. Ne olmuştu?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/beykoz-belediyesine-ihale-sorusturmasi-polis-ekipleri-cok-sayida-dosyaya-el-koydu-1093748689.html

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