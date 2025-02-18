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Beykoz Belediyesi’ne ihale soruşturması: Polis ekipleri çok sayıda dosyaya el koydu
Beykoz Belediyesi’ne ihale soruşturması: Polis ekipleri çok sayıda dosyaya el koydu
Sputnik Türkiye
CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, belediye binasına girerek... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Beykoz Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Geçen ay Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, belediyenin ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine incelemeler genişletildi. Polis ve müfettişler, belediyenin ihale dosyalarını incelemeye alırken, ilgili belgeleri topladı. Baskında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yardımcıları ve müdürlerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.Belediye hakkındaki iddialarBeykoz Belediyesi’nin düzenlediği 3 konser için yaklaşık 20 milyon TL’lik ihale yaptığı ve bu süreçte usulsüz harcamalar yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, belediyenin Tuzlaspor hisselerinin devir sürecinde de usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, Beykoz Belediyesi’nin sigortasız personel çalıştırdığı da tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerinde, belediye birimlerinde 20’ye yakın kişinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dem-partili-tatvan-belediye-baskani-mumin-erol-gozaltina-alindi-1093738233.html
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istanbul, beykoz, polis, chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları
istanbul, beykoz, polis, chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları

Beykoz Belediyesi’ne ihale soruşturması: Polis ekipleri çok sayıda dosyaya el koydu

00:30 18.02.2025 (güncellendi: 00:55 18.02.2025)
© AABeykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, belediye binasına girerek çok sayıda ihale dosyasına el koydu. Soruşturmada, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Beykoz Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Geçen ay Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, belediyenin ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine incelemeler genişletildi. Polis ve müfettişler, belediyenin ihale dosyalarını incelemeye alırken, ilgili belgeleri topladı. Baskında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yardımcıları ve müdürlerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Belediye hakkındaki iddialar

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği 3 konser için yaklaşık 20 milyon TL’lik ihale yaptığı ve bu süreçte usulsüz harcamalar yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, belediyenin Tuzlaspor hisselerinin devir sürecinde de usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, Beykoz Belediyesi’nin sigortasız personel çalıştırdığı da tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerinde, belediye birimlerinde 20’ye yakın kişinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı.
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