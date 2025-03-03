https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/barselonada-turist-ve-ogrenci-otobusu-carpisti-34-kisi-yaralandi-1094157679.html

Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı

Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Barselona'da iki otobüs çarpıştı. Otobüslerden birinin turist, diğer otobüsün ise öğrenci otobüsü olduğu ifade edildi. Kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T23:16+0300

2025-03-03T23:16+0300

2025-03-03T23:16+0300

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zincirleme kaza

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı bildirildi.Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saat 14.45'te meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/vatikan-duyurdu-papa-bugun-iki-kez-kriz-gecirdi-1094156195.html

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barselona, katalonya, trafik, kaza, zincirleme kaza