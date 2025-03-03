https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/barselonada-turist-ve-ogrenci-otobusu-carpisti-34-kisi-yaralandi-1094157679.html
Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Barselona'da iki otobüs çarpıştı. Otobüslerden birinin turist, diğer otobüsün ise öğrenci otobüsü olduğu ifade edildi. Kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T23:16+0300
2025-03-03T23:16+0300
2025-03-03T23:16+0300
dünya
barselona
katalonya
trafik
kaza
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094157524_10:0:819:455_1920x0_80_0_0_26d089231fd454a3366ae93bdd0b6af7.jpg
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı bildirildi.Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saat 14.45'te meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/vatikan-duyurdu-papa-bugun-iki-kez-kriz-gecirdi-1094156195.html
barselona
katalonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094157524_111:0:718:455_1920x0_80_0_0_57524cc20f78dc5aded56c32dd2e9b73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barselona, katalonya, trafik, kaza, zincirleme kaza
barselona, katalonya, trafik, kaza, zincirleme kaza
Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Barselona'da iki otobüs çarpıştı. Otobüslerden birinin turist, diğer otobüsün ise öğrenci otobüsü olduğu ifade edildi. Kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı bildirildi.
Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.
Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saat 14.45'te meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.