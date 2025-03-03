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Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Barselona'da iki otobüs çarpıştı. Otobüslerden birinin turist, diğer otobüsün ise öğrenci otobüsü olduğu ifade edildi. Kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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katalonya
trafik
kaza
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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı bildirildi.Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saat 14.45'te meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/vatikan-duyurdu-papa-bugun-iki-kez-kriz-gecirdi-1094156195.html
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barselona, katalonya, trafik, kaza, zincirleme kaza
barselona, katalonya, trafik, kaza, zincirleme kaza

Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı

23:16 03.03.2025
© AABarselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı
Barselona'da turist ve öğrenci otobüsü çarpıştı: 34 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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Barselona'da iki otobüs çarpıştı. Otobüslerden birinin turist, diğer otobüsün ise öğrenci otobüsü olduğu ifade edildi. Kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı bildirildi.
Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.
Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saat 14.45'te meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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