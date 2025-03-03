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Bakan Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki istakrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini kaydetti. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7'ye gerilediğini belirterek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.1 olduBakan Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyonun, şubatta yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, son dakika enflasyon, enflasyon rakamları
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, son dakika enflasyon, enflasyon rakamları

Bakan Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz

11:03 03.03.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Celal Güneş
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Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki istakrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7'ye gerilediğini belirterek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.1 oldu

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyonun, şubatta yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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