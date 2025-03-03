https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ayse-barimin-tahliyesine-karar-veren-hakim-hakkinda-karar-tuketici-mahkemesine-atandi-1094143647.html

Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı

Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı

Sputnik Türkiye

HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T13:00+0300

2025-03-03T13:00+0300

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türki̇ye

ayşe barım

gezi parkı

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

i̇stanbul

haberler

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.Habertürk'ün haberine göre Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşınİstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html

türki̇ye

gezi parkı

i̇stanbul

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ayşe barım, gezi parkı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul, haberler