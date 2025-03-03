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Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı
Sputnik Türkiye
HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.Habertürk'ün haberine göre Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşınİstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html
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ayşe barım, gezi parkı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul, haberler
ayşe barım, gezi parkı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul, haberler

Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı

13:00 03.03.2025 (güncellendi: 13:17 03.03.2025)
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.
Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.
Habertürk'ün haberine göre Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşın
İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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