https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ayse-barimin-tahliyesine-karar-veren-hakim-hakkinda-karar-tuketici-mahkemesine-atandi-1094143647.html
Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı
Sputnik Türkiye
HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T13:00+0300
2025-03-03T13:00+0300
2025-03-03T13:17+0300
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.Habertürk'ün haberine göre Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşınİstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html
türki̇ye
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ayşe barım, gezi parkı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul, haberler
ayşe barım, gezi parkı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul, haberler
Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar: Tüketici mahkemesine atandı
13:00 03.03.2025 (güncellendi: 13:17 03.03.2025)
HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.
Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.
Habertürk'ün haberine göre Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşın
İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.