https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi

Sputnik Türkiye

Dizi ve film sektöründe birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve Gezi Parkı'nda ünlü... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:19+0300

2025-02-06T17:19+0300

2025-02-06T17:22+0300

yaşam

ayşe barım

menajer

soruşturma

mahkeme

mahkeme kararı

ifade

yalan ifade

halit ergenç

diriliş ertuğrul (dizi)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092541706_0:35:616:382_1920x0_80_0_0_58c539a4099a4b80daeccbed67227d64.jpg

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Geçen günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün, Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sektördeki tekelleşme iddialarının geniş çaplı olarak ele alındığı öğrenildi. Savcılığın, sektördeki diğer önemli isimlerin de ifadelerine başvurabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/menajer-ayse-barim-tutuklandi-1093111964.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe barım, menajer, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, ifade, yalan ifade, halit ergenç, diriliş ertuğrul (dizi), türkiye, rıza kocaoğlu, dizi, orijinal dizi, türk dizileri, tv dizisi