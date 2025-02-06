https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi
Sputnik Türkiye
Dizi ve film sektöründe birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve Gezi Parkı'nda ünlü... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:19+0300
2025-02-06T17:19+0300
2025-02-06T17:22+0300
yaşam
ayşe barım
menajer
soruşturma
mahkeme
mahkeme kararı
ifade
yalan ifade
halit ergenç
diriliş ertuğrul (dizi)
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Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Geçen günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün, Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sektördeki tekelleşme iddialarının geniş çaplı olarak ele alındığı öğrenildi. Savcılığın, sektördeki diğer önemli isimlerin de ifadelerine başvurabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/menajer-ayse-barim-tutuklandi-1093111964.html
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ayşe barım, menajer, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, ifade, yalan ifade, halit ergenç, diriliş ertuğrul (dizi), türkiye, rıza kocaoğlu, dizi, orijinal dizi, türk dizileri, tv dizisi
ayşe barım, menajer, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, ifade, yalan ifade, halit ergenç, diriliş ertuğrul (dizi), türkiye, rıza kocaoğlu, dizi, orijinal dizi, türk dizileri, tv dizisi
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi
17:19 06.02.2025 (güncellendi: 17:22 06.02.2025)
Dizi ve film sektöründe birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve Gezi Parkı'nda ünlü isimleri provoke ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ bugün savcılığa giderek ifade verdi.
Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.
ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Geçen günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün, Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sektördeki tekelleşme iddialarının geniş çaplı olarak ele alındığı öğrenildi. Savcılığın, sektördeki diğer önemli isimlerin de ifadelerine başvurabileceği belirtiliyor.