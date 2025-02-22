https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte içki kabusu büyüyor. Ölü sayısı 65'e yükselirken, durumu kritik olan kişi sayısı ise 15 olarak açıklandı. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T16:07+0300

2025-02-22T16:07+0300

2025-02-22T16:07+0300

türki̇ye

ankara

sahte içki

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

ölüm riski

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Son bilgilere göre Aralık 2024'ten beri ölenlerin sayısı 65'e çıkarken, sahte içkiden dolayı tedavi gören ve entübe edilen hasta sayısı ise 15 olarak açıklandı. Sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan sahte içkiyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.35 kişi tutuklandı soruşturmalar sürüyorAnkara merkezli 7 ilde son 3 ayda 56 operasyon düzenlenirken, operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.Gözaltına alınan şüphelilerden 37'sine ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu değerlendirilen ve satışa hazır 19 bin 935 sahte içki şişe ele geçirilirken, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-63e-cikti--1093844094.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, sahte içki, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski