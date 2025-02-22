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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içki kabusu büyüyor. Ölü sayısı 65'e yükselirken, durumu kritik olan kişi sayısı ise 15 olarak açıklandı. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T16:07+0300
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Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Son bilgilere göre Aralık 2024'ten beri ölenlerin sayısı 65'e çıkarken, sahte içkiden dolayı tedavi gören ve entübe edilen hasta sayısı ise 15 olarak açıklandı. Sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan sahte içkiyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.35 kişi tutuklandı soruşturmalar sürüyorAnkara merkezli 7 ilde son 3 ayda 56 operasyon düzenlenirken, operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.Gözaltına alınan şüphelilerden 37'sine ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu değerlendirilen ve satışa hazır 19 bin 935 sahte içki şişe ele geçirilirken, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-63e-cikti--1093844094.html
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ankara, sahte içki, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
ankara, sahte içki, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

16:07 22.02.2025
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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Ankara'da sahte içki kabusu büyüyor. Ölü sayısı 65'e yükselirken, durumu kritik olan kişi sayısı ise 15 olarak açıklandı.
Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Son bilgilere göre Aralık 2024'ten beri ölenlerin sayısı 65'e çıkarken, sahte içkiden dolayı tedavi gören ve entübe edilen hasta sayısı ise 15 olarak açıklandı.
Sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan sahte içkiyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

35 kişi tutuklandı soruşturmalar sürüyor

Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda 56 operasyon düzenlenirken, operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 37'sine ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu değerlendirilen ve satışa hazır 19 bin 935 sahte içki şişe ele geçirilirken, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.
Sahte alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı, 36 kişi de yoğun bakımda
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