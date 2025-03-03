https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyadaki-aracli-saldirinin-failinin-kimligi-ortaya-cikti-1094157880.html

Almanya'daki araçlı saldırının failinin kimliği ortaya çıktı

Almanya'daki araçlı saldırının failinin kimliği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere toplam 10... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T23:45+0300

2025-03-03T23:45+0300

2025-03-03T23:46+0300

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Almanya’da aracıyla kalabalığa dalan saldırganın Alman vatandaşı Alexander S. olduğu belirlendi.Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleşen ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı araçlı saldırının şüphelisinin 40 yaşındaki Alexander S. olduğu belirlendi. Rheinland-Pfalz eyaletinden olduğu belirtilen saldırganın olay sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, saldırının aşırılık yanlısı bir motivasyonla gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını ve olayın daha çok saldırganın kişisel durumu ile ilgili olabileceğini ifade etti. Polis, olayın henüz bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve siyasi bir arka planının olmadığını belirterek, kamuya yönelik başka bir tehdit bulunmadığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyada-bir-arac-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-var-1094147755.html

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mannheim, almanya, avrupa, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, araba, araba kazası, araba çarpması