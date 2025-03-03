https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyadaki-aracli-saldirinin-failinin-kimligi-ortaya-cikti-1094157880.html
Almanya'daki araçlı saldırının failinin kimliği ortaya çıktı
Almanya'daki araçlı saldırının failinin kimliği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere toplam 10... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T23:45+0300
2025-03-03T23:45+0300
2025-03-03T23:46+0300
dünya
mannheim
almanya
avrupa
saldırı
irkçı saldırı
saldırı girişimi
araba
araba kazası
araba çarpması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094151589_0:258:602:597_1920x0_80_0_0_01f5d46656c32f3db218e931f502ce00.png
Almanya’da aracıyla kalabalığa dalan saldırganın Alman vatandaşı Alexander S. olduğu belirlendi.Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleşen ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı araçlı saldırının şüphelisinin 40 yaşındaki Alexander S. olduğu belirlendi. Rheinland-Pfalz eyaletinden olduğu belirtilen saldırganın olay sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, saldırının aşırılık yanlısı bir motivasyonla gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını ve olayın daha çok saldırganın kişisel durumu ile ilgili olabileceğini ifade etti. Polis, olayın henüz bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve siyasi bir arka planının olmadığını belirterek, kamuya yönelik başka bir tehdit bulunmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyada-bir-arac-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-var-1094147755.html
mannheim
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094151589_0:197:602:649_1920x0_80_0_0_83a32f9ccdd3f0d7f2da0d5971dc2c03.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mannheim, almanya, avrupa, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, araba, araba kazası, araba çarpması
mannheim, almanya, avrupa, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, araba, araba kazası, araba çarpması
Almanya'daki araçlı saldırının failinin kimliği ortaya çıktı
23:45 03.03.2025 (güncellendi: 23:46 03.03.2025)
Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 40 yaşındaki Almanya vatandaşı Alexander S. olduğu duyuruldu.
Almanya’da aracıyla kalabalığa dalan saldırganın Alman vatandaşı Alexander S. olduğu belirlendi.
Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleşen ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı araçlı saldırının şüphelisinin 40 yaşındaki Alexander S. olduğu belirlendi. Rheinland-Pfalz eyaletinden olduğu belirtilen saldırganın olay sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, saldırının aşırılık yanlısı bir motivasyonla gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını ve olayın daha çok saldırganın kişisel durumu ile ilgili olabileceğini ifade etti. Polis, olayın henüz bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve siyasi bir arka planının olmadığını belirterek, kamuya yönelik başka bir tehdit bulunmadığını duyurdu.