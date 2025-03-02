https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/engin-polat-ve-dilan-polat-bosanma-karari-aldi-her-seyimi-elimden-aldiniz-1094126894.html

Engin Polat ve Dilan Polat boşanma kararı aldı: 'Her şeyimi elimden aldınız'

Engin Polat ve Dilan Polat boşanma kararı aldı: 'Her şeyimi elimden aldınız'

Sputnik Türkiye

Kara para aklama soruşturmasıyla gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında yaşama... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T20:44+0300

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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti boşanma kararı aldı.Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Yaşama hevesim kalmadı, uzaklaşmak istiyorum” diyerek ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında, “Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Farkında olmadan zarar veriyorum ve artık uzaklaşmak istiyorum. Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız” ifadelerini kullandı.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın boşanma kararı, takipçileri tarafından büyük yankı uyandırırken, yaşadığı zor süreci sık sık dile getiren Polat’ın veda niteliğindeki paylaşımı dikkat çekti. Avukatları tarafından yapılan açıklamada, çiftin boşanma sürecine dair hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltina-alindi-1094116118.html

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