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Engin Polat ve Dilan Polat boşanma kararı aldı: 'Her şeyimi elimden aldınız'
Engin Polat ve Dilan Polat boşanma kararı aldı: 'Her şeyimi elimden aldınız'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturmasıyla gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında yaşama... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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dilan polat
engin polat
kara para aklama
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uyuşturucu
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti boşanma kararı aldı.Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Yaşama hevesim kalmadı, uzaklaşmak istiyorum” diyerek ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında, “Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Farkında olmadan zarar veriyorum ve artık uzaklaşmak istiyorum. Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız” ifadelerini kullandı.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın boşanma kararı, takipçileri tarafından büyük yankı uyandırırken, yaşadığı zor süreci sık sık dile getiren Polat’ın veda niteliğindeki paylaşımı dikkat çekti. Avukatları tarafından yapılan açıklamada, çiftin boşanma sürecine dair hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltina-alindi-1094116118.html
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Engin Polat ve Dilan Polat boşanma kararı aldı: 'Her şeyimi elimden aldınız'

20:44 02.03.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Kara para aklama soruşturmasıyla gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında yaşama hevesinin kalmadığını belirterek takipçilerine hakkını helal etmediğini açıkladı. Çift, geçen günlerde uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti boşanma kararı aldı.
Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Yaşama hevesim kalmadı, uzaklaşmak istiyorum” diyerek ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında, “Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Farkında olmadan zarar veriyorum ve artık uzaklaşmak istiyorum. Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın boşanma kararı, takipçileri tarafından büyük yankı uyandırırken, yaşadığı zor süreci sık sık dile getiren Polat’ın veda niteliğindeki paylaşımı dikkat çekti. Avukatları tarafından yapılan açıklamada, çiftin boşanma sürecine dair hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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Polatlar serbest bırakıldı
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