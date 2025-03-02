https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/tuik-yarin-ilk-kez-mahkemeye-cikacak-1094119076.html
TÜİK, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak
TÜİK, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan davada ilk kez... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T12:19+0300
2025-03-02T12:19+0300
2025-03-02T12:19+0300
türki̇ye
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birol aydemir
seyfettin çilesiz
yargıtay
enflasyon
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Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açtığı davanın duruşması, yarın (3 Mart Pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin ÇİLESİZ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşma tarihi ve saatini paylaşarak "Tüm emeklilere ve emekli dostlarına saygıyla duyurulur" mesajını paylaşmıştı. Yarınki duruşmada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenmesi beklenirken Çilesiz davayla ilgili şunları belirtti:Davaya müdahil talepleri reddedilen emekli dernekleri ve bazı işçi sendikalarının da duruşmaya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html
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tüi̇k, birol aydemir, seyfettin çilesiz, yargıtay, enflasyon
tüi̇k, birol aydemir, seyfettin çilesiz, yargıtay, enflasyon
TÜİK, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açtığı davanın duruşması, yarın (3 Mart Pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.
Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin ÇİLESİZ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşma tarihi ve saatini paylaşarak "Tüm emeklilere ve emekli dostlarına saygıyla duyurulur" mesajını paylaşmıştı.
Yarınki duruşmada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenmesi beklenirken Çilesiz davayla ilgili şunları belirtti:
"Emeklilerin bilgisine, TÜİK’e karşı davanın duruşmasına iki gün kaldı. Tek celselik bir duruşma. Mahkeme duruşma sonrası 15 gün içinde davayı bitiren karar verebileceği gibi gerekli gördüğü hususları araştırma yararı da verebilir."
Davaya müdahil talepleri reddedilen emekli dernekleri ve bazı işçi sendikalarının da duruşmaya gelmesi bekleniyor.