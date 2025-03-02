https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/tuik-yarin-ilk-kez-mahkemeye-cikacak-1094119076.html

TÜİK, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak

TÜİK, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan davada ilk kez... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T12:19+0300

2025-03-02T12:19+0300

2025-03-02T12:19+0300

türki̇ye

tüi̇k

birol aydemir

seyfettin çilesiz

yargıtay

enflasyon

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Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açtığı davanın duruşması, yarın (3 Mart Pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin ÇİLESİZ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşma tarihi ve saatini paylaşarak "Tüm emeklilere ve emekli dostlarına saygıyla duyurulur" mesajını paylaşmıştı. Yarınki duruşmada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenmesi beklenirken Çilesiz davayla ilgili şunları belirtti:Davaya müdahil talepleri reddedilen emekli dernekleri ve bazı işçi sendikalarının da duruşmaya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html

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tüi̇k, birol aydemir, seyfettin çilesiz, yargıtay, enflasyon