https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/tbmm-baskani-arabuluculuk-dahil-muzakerede-kolaylastirici-unsur-olmaya-haziriz-1094034352.html
TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız
TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T13:31+0300
2025-02-27T13:31+0300
2025-02-27T13:31+0300
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numan kurtulmuş
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ele aldıkları konuları değerlendirdi. Kurtulmuş, Suriye toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'deki bütün grupların kapsayıcılığının sağlanması ve başta DEAŞ olmak üzere terör gruplarının Suriye'den tasfiye edilmesi gibi konularının görüşüldüğünü belirtti. İsrail'in bölgedeki tavrı ve saldırgan tutumlarını ele aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini de görüştüklerinin altını çizdi. Kurtulmuş şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenkodan-anitkabire-ziyaret-1094034249.html
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valentina matviyenko, numan kurtulmuş, türkiye, rusya, federal meclis (rusya)
valentina matviyenko, numan kurtulmuş, türkiye, rusya, federal meclis (rusya)
TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş "Barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye, arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ele aldıkları konuları değerlendirdi. Kurtulmuş, Suriye toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'deki bütün grupların kapsayıcılığının sağlanması ve başta DEAŞ olmak üzere terör gruplarının Suriye'den tasfiye edilmesi gibi konularının görüşüldüğünü belirtti.
İsrail'in bölgedeki tavrı ve saldırgan tutumlarını ele aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini de görüştüklerinin altını çizdi. Kurtulmuş şunları kaydetti:
"Barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye, arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız"