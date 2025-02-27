https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/tbmm-baskani-arabuluculuk-dahil-muzakerede-kolaylastirici-unsur-olmaya-haziriz-1094034352.html

TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız

TBMM Başkanı: Arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T13:31+0300

2025-02-27T13:31+0300

2025-02-27T13:31+0300

türki̇ye

valentina matviyenko

numan kurtulmuş

türkiye

rusya

federal meclis (rusya)

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün bir araya geldiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ele aldıkları konuları değerlendirdi. Kurtulmuş, Suriye toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'deki bütün grupların kapsayıcılığının sağlanması ve başta DEAŞ olmak üzere terör gruplarının Suriye'den tasfiye edilmesi gibi konularının görüşüldüğünü belirtti. İsrail'in bölgedeki tavrı ve saldırgan tutumlarını ele aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini de görüştüklerinin altını çizdi. Kurtulmuş şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenkodan-anitkabire-ziyaret-1094034249.html

türki̇ye

rusya

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valentina matviyenko, numan kurtulmuş, türkiye, rusya, federal meclis (rusya)