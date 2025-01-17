https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/edip-akbayram-oldu-iddialarina-kizindan-aciklama-son-durumu-paylasti-1092769600.html

'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızından açıklama: Son durumu paylaştı

'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızından açıklama: Son durumu paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın, düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ameliyatlar geçiren... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T05:37+0300

2025-01-17T05:37+0300

2025-01-17T05:48+0300

yaşam

entübe

edip akbayram

yoğun bakım

zatürre

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Usta sanatçı Edip Akbayram, 9 Ocak'ta yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde iki ayrı ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.Sanatçının ölüm i̇ddialarına kızı türkü akbayram’dan yanıtBugün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X’te, Edip Akbayram’ın öldüğüne dair iddialar gündeme geldi. Ancak sanatçının kızı Türkü Akbayram, bu iddiaları yalanladı. Türkü Akbayram, X platformundaki paylaşımında, “Babamız, Edip Akbayram’ın tedavisi devam etmekte olup, en kısa sürede iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.Geçmişte zatürre tedavisi görmüştüEdip Akbayram, kısa bir süre önce zatürreye yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşarak taburcu edilen sanatçı, geçtiğimiz hafta düşme nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sanatçının hayranları, sağlık durumuyla ilgili gelecek olumlu haberleri bekliyor.Edip Akbayram Kimdir?1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzik kariyerine 1970’lerde başladı. 1974’te kurduğu Dostlar Orkestrası, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olmasını sağladı.Ünlü sanatçının unutulmaz eserleri arasında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Deniz Üstü Köpürür", "Aldırma Gönül", "Adiloş Bebe" ve "Kahpe Felek" gibi şarkılar yer alıyor.1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının, Türkü ve Ozan adında iki çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html

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