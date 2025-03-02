https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/oscar-odul-toreni-hangi-kanalda-saat-kacta-1094127408.html
Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?
Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' filmi 13 adaylıkla öne çıkarken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri 10'ar adaylık... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T21:12+0300
2025-03-02T21:12+0300
2025-03-02T21:12+0300
dünya
oscar
oscar ödül töreni
oscar ödülü
oscar ödülleri
sinema
sinema filmi
sinema salonu
sinema yasası
yabancı sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0d/1068166826_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ae8228ff6b6cd060b41912b067f864cf.jpg
Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' 13 adaylıkla öne çıkarken, tören saat 03.00'te başlayacak.Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar'ın 97'ncisi için geri sayım başladı. Bu yılki tören, 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak.Suç müzikali 'Emilia Perez', tam 13 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen filmi olurken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri de 10'ar adaylık alarak dikkat çekti. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen ve talk şov sunucusu Conan O'Brien tarafından sunulacak.Oscar 2025 töreni, Türkiye'de sadece Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sinema tutkunları, gece boyunca en iyi filmlerin, oyuncuların ve yönetmenlerin ödüllerini almasını canlı olarak takip edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/2025-oscar-odullerinde-adaylar-aciklandi-97-oscar-odul-toreni-ne-zaman-1092990592.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0d/1068166826_72:0:2720:1986_1920x0_80_0_0_05c3d9b768048f64e92044187c26a6dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oscar, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri, sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema yasası, yabancı sinema
oscar, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri, sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema yasası, yabancı sinema
Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?
97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' filmi 13 adaylıkla öne çıkarken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri 10'ar adaylık kazandı. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen Conan O'Brien tarafından sunulacak ve 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.
Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' 13 adaylıkla öne çıkarken, tören saat 03.00'te başlayacak.
Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar'ın 97'ncisi için geri sayım başladı. Bu yılki tören, 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak.Suç müzikali 'Emilia Perez', tam 13 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen filmi olurken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri de 10'ar adaylık alarak dikkat çekti. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen ve talk şov sunucusu Conan O'Brien tarafından sunulacak.
Oscar 2025 töreni, Türkiye'de sadece Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sinema tutkunları, gece boyunca en iyi filmlerin, oyuncuların ve yönetmenlerin ödüllerini almasını canlı olarak takip edebilecek.