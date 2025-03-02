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Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?
Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' filmi 13 adaylıkla öne çıkarken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri 10'ar adaylık... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' 13 adaylıkla öne çıkarken, tören saat 03.00'te başlayacak.Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar'ın 97'ncisi için geri sayım başladı. Bu yılki tören, 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak.Suç müzikali 'Emilia Perez', tam 13 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen filmi olurken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri de 10'ar adaylık alarak dikkat çekti. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen ve talk şov sunucusu Conan O'Brien tarafından sunulacak.Oscar 2025 töreni, Türkiye'de sadece Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sinema tutkunları, gece boyunca en iyi filmlerin, oyuncuların ve yönetmenlerin ödüllerini almasını canlı olarak takip edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/2025-oscar-odullerinde-adaylar-aciklandi-97-oscar-odul-toreni-ne-zaman-1092990592.html
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Oscar Ödül Töreni hangi kanalda? Saat kaçta?

21:12 02.03.2025
© AP Photo / Chris PizzelloEn İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)
En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
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97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' filmi 13 adaylıkla öne çıkarken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri 10'ar adaylık kazandı. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen Conan O'Brien tarafından sunulacak ve 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.
Oscar Ödül Töreni'ne saatler kala, 'Emilia Perez' 13 adaylıkla öne çıkarken, tören saat 03.00'te başlayacak.
Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar'ın 97'ncisi için geri sayım başladı. Bu yılki tören, 2 Mart Pazar günü TSİ 03.00'te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak.Suç müzikali 'Emilia Perez', tam 13 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen filmi olurken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' filmleri de 10'ar adaylık alarak dikkat çekti. Tören, bu yıl Emmy ödüllü komedyen ve talk şov sunucusu Conan O'Brien tarafından sunulacak.
Oscar 2025 töreni, Türkiye'de sadece Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sinema tutkunları, gece boyunca en iyi filmlerin, oyuncuların ve yönetmenlerin ödüllerini almasını canlı olarak takip edebilecek.
Oscar ödül töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
DÜNYA
2025 Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı: 97. Oscar Ödül Töreni ne zaman?
23 Ocak, 18:47
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