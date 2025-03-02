https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/eski-zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-serbest-birakildi-1094122719.html
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:15+0300
2025-03-02T15:15+0300
2025-03-02T15:49+0300
türki̇ye
cem köksal
zorlu holding
serbest
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal'ın bugün serbest kaldığı açıklandı. Mahkemeye sevk edilen Köksal'ın, bugün adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cem köksal, zorlu holding, serbest
cem köksal, zorlu holding, serbest
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı
15:15 02.03.2025 (güncellendi: 15:49 02.03.2025)
Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Köksal serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal'ın bugün serbest kaldığı açıklandı.
Mahkemeye sevk edilen Köksal'ın, bugün adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."