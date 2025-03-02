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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal'ın bugün serbest kaldığı açıklandı. Mahkemeye sevk edilen Köksal'ın, bugün adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
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cem köksal, zorlu holding, serbest
cem köksal, zorlu holding, serbest

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, serbest bırakıldı

15:15 02.03.2025 (güncellendi: 15:49 02.03.2025)
© AA / Kaan Recep AtalayPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / Kaan Recep Atalay
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Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Köksal serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal'ın bugün serbest kaldığı açıklandı.
Mahkemeye sevk edilen Köksal'ın, bugün adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
Zorlu Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
TÜRKİYE
Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
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