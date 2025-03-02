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Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Sputnik Türkiye
Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, atandıktan 6 ay sonra görevden alındığı açıklandı. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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yasin ekrem serim
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı açıklandı. Serim'in yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildiği kaydedildi.Yasin Ekrem Serim'in ismi daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, "Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim” ifadelerini kullanmıştı.
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yasin ekrem serim, kktc, lefkoşa, lefkoşa büyükelçisi, görevden alma

Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı

14:49 02.03.2025
© FotoğrafLefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© Fotoğraf
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Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, atandıktan 6 ay sonra görevden alındığı açıklandı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı açıklandı. Serim'in yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildiği kaydedildi.
Yasin Ekrem Serim'in ismi daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, "Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim” ifadelerini kullanmıştı.
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