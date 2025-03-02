https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/lefkosa-buyukelcisi-ekrem-serim-gorevden-alindi-1094121781.html
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Sputnik Türkiye
Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, atandıktan 6 ay sonra görevden alındığı açıklandı. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T14:49+0300
2025-03-02T14:49+0300
2025-03-02T14:49+0300
türki̇ye
yasin ekrem serim
kktc
lefkoşa
lefkoşa büyükelçisi
görevden alma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094121625_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c23dc16f7f492fb666d45fb262ac73d6.jpg
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı açıklandı. Serim'in yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildiği kaydedildi.Yasin Ekrem Serim'in ismi daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, "Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/vaiz-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatan-mufettis-gorevden-alindi-1093743687.html
türki̇ye
kktc
lefkoşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094121625_0:1:1600:1201_1920x0_80_0_0_1789f50d7a66d46e75ae6bec5676a7fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yasin ekrem serim, kktc, lefkoşa, lefkoşa büyükelçisi, görevden alma
yasin ekrem serim, kktc, lefkoşa, lefkoşa büyükelçisi, görevden alma
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, atandıktan 6 ay sonra görevden alındığı açıklandı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı açıklandı. Serim'in yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildiği kaydedildi.
Yasin Ekrem Serim'in ismi daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, "Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim” ifadelerini kullanmıştı.