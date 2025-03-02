https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/eski-zorlu-holding-ceosu-cem-koksalin-ifadesi-ortaya-cikti-ergun-beye-elestiri-amaciyla-yolladim-1094124907.html
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Ergün Bey'e eleştiri amacıyla yolladım'
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Ergün Bey'e eleştiri amacıyla yolladım'
Sputnik Türkiye
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, 'Ramazan tebriği' krizi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köksal, savcılık... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T17:19+0300
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ramazan
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Gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Köksal'ın savcılıktaki ifadesine göre, krize neden olan e-postayı yanlışlıkla tüm çalışanlara gönderdiği ve asıl amacının üst düzey yönetici Ergün Güler'i eleştirmek olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan soruşturma başlatıldı.Köksal, "Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey'e yollamak için hazırlamıştım. Ancak sehven Ergün Bey'in attığı maili tüm kullanıcılara göndererek, ben de yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu" dedi. Köksal, mailin geri çekilmesini talep ettiğini ancak bunu yapana kadar birçok çalışana ulaştığını ifade etti. "Maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'i eleştirmekti. Mailin sadece ona ulaşmasını istemiştim" diyen Köksal, yaşanan yanlış anlaşılmanın kendisini üzdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/eski-zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-serbest-birakildi-1094122719.html
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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Ergün Bey'e eleştiri amacıyla yolladım'
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, 'Ramazan tebriği' krizi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köksal, savcılık ifadesinde, eleştiri amacıyla yazdığı mailin yanlışlıkla tüm çalışanlara iletildiğini belirterek, sadece Vestel CEO'su Ergün Güler'i eleştirmek istediğini belirtti.
Gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köksal'ın savcılıktaki ifadesine göre, krize neden olan e-postayı yanlışlıkla tüm çalışanlara gönderdiği ve asıl amacının üst düzey yönetici Ergün Güler'i eleştirmek olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Köksal, "Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey'e yollamak için hazırlamıştım. Ancak sehven Ergün Bey'in attığı maili tüm kullanıcılara göndererek, ben de yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu" dedi. Köksal, mailin geri çekilmesini talep ettiğini ancak bunu yapana kadar birçok çalışana ulaştığını ifade etti. "Maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'i eleştirmekti. Mailin sadece ona ulaşmasını istemiştim" diyen Köksal, yaşanan yanlış anlaşılmanın kendisini üzdüğünü belirtti.