https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltina-alindi-1094116118.html
Polatlar serbest bırakıldı
Polatlar serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T08:29+0300
2025-03-02T08:29+0300
2025-03-02T12:01+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
engin polat
dilan polat
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı. Polatlar ve diğer iki kişi serbest bırakıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.Dilan Polat'ın kayda aldığı söz konusu sosyal medya videosunda 'uyuşturucu kullanılan bir ortama ait görüntülerin' yer aldığı iddialarıyla yapılan ihbarlar sonucunda soruşturma açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
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emniyet müdürlüğü, engin polat, dilan polat, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, gözaltı, gözaltı kararı
emniyet müdürlüğü, engin polat, dilan polat, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, gözaltı, gözaltı kararı
Polatlar serbest bırakıldı
08:29 02.03.2025 (güncellendi: 12:01 02.03.2025)
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Polatlar ve diğer iki kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı. Polatlar ve diğer iki kişi serbest bırakıldı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.
Dilan Polat'ın kayda aldığı söz konusu sosyal medya videosunda 'uyuşturucu kullanılan bir ortama ait görüntülerin' yer aldığı iddialarıyla yapılan ihbarlar sonucunda soruşturma açılmıştı.