https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltina-alindi-1094116118.html

Polatlar serbest bırakıldı

Polatlar serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T08:29+0300

2025-03-02T08:29+0300

2025-03-02T12:01+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

engin polat

dilan polat

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922069_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_56cbc68e80563b75ea66dc3fc72ffc11.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı. Polatlar ve diğer iki kişi serbest bırakıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.Dilan Polat'ın kayda aldığı söz konusu sosyal medya videosunda 'uyuşturucu kullanılan bir ortama ait görüntülerin' yer aldığı iddialarıyla yapılan ihbarlar sonucunda soruşturma açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet müdürlüğü, engin polat, dilan polat, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, gözaltı, gözaltı kararı