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Düğün, nişan ve asker uğurlamasında havaya ateş açanlara ağır cezalar geliyor
Düğün, nişan ve asker uğurlamasında havaya ateş açanlara ağır cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
TBMM'ye gelecek 10. Yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş edenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, meskun mahalde... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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düğün
düğün konvoyu
düğün salonu
nişan töreni
nişan yüzüğü
nişanlı
asker
asker uğurlama
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Yeni yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara verilen ceza artırılacak.Eski yasaya göre 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' maddesi kapsamında havaya ateş edenlere uygulanan 6 ay ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının yeni yargı paketinde 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar çıkartılacağı açıklandı. Ayrıca, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası da 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlenecek. Kurusıkı ile yerleşim yerinde ateş edenler ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yapılan düzenlemeyle, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html
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düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, nişan töreni, nişan yüzüğü, nişanlı, asker, asker uğurlama, silah, silah satışı, silah taşıma, kayıp silah, silah pazarı

Düğün, nişan ve asker uğurlamasında havaya ateş açanlara ağır cezalar geliyor

19:26 02.03.2025
© AAABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA
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TBMM'ye gelecek 10. Yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş edenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, meskun mahalde silah veya kuru sıkı ile ateş edenler 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ruhsatsız tüfek bulunduranlara 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyanlara ise 20 bin lira para cezası uygulanacak.
Yeni yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara verilen ceza artırılacak.
Eski yasaya göre 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' maddesi kapsamında havaya ateş edenlere uygulanan 6 ay ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının yeni yargı paketinde 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar çıkartılacağı açıklandı. Ayrıca, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası da 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlenecek. Kurusıkı ile yerleşim yerinde ateş edenler ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yapılan düzenlemeyle, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
TÜRKİYE
Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
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