https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dugun-nisan-ve-asker-ugurlamasinda-havaya-ates-acanlara-agir-cezalar-geliyor-1094125861.html

Düğün, nişan ve asker uğurlamasında havaya ateş açanlara ağır cezalar geliyor

Düğün, nişan ve asker uğurlamasında havaya ateş açanlara ağır cezalar geliyor

Sputnik Türkiye

TBMM'ye gelecek 10. Yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş edenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, meskun mahalde... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T19:26+0300

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Yeni yargı paketiyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara verilen ceza artırılacak.Eski yasaya göre 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' maddesi kapsamında havaya ateş edenlere uygulanan 6 ay ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının yeni yargı paketinde 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar çıkartılacağı açıklandı. Ayrıca, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası da 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlenecek. Kurusıkı ile yerleşim yerinde ateş edenler ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yapılan düzenlemeyle, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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