https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/cubbeli-ahmetten-ilk-aciklama-demli-bir-gazetecinin-paylasimlariyla-gundeme-geldi-1094118332.html

Cübbeli Ahmet’ten ‘çakar’ yorumu geldi

Cübbeli Ahmet’ten ‘çakar’ yorumu geldi

Sputnik Türkiye

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atma sebebiyle... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T11:22+0300

2025-03-02T11:22+0300

2025-03-02T12:47+0300

türki̇ye

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

yüsra ünlü palazoğlu

çakar

çakarlı araç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085234730_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_939468b5a2baa95bddb853552c74109f.jpg

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 139 bin 165 TL ceza kesilmişti. Cübbeli Ahmet, olaya dair dün akşam ilk defa açıklama yaptı.Habertürk’te Okan Bayülgen’e konuk olan Cübbeli Ahmet olayla ilgili açıklamalarda bulundu. “Zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok” diyen Cübbeli Ahmet, olayın “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündem değiştirme çabası olduğunu öne sürdü. ‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’Kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu’nun yurtdışına tekneler yapan bir iş insanı olduğunu vurgulayan Cübbeli, “Çakar alması benimle alakalı değil” dedi.Kızıyla eşinin ‘her şeyin zekatını kat kat’ verdiklerini vurgulayan Cübbeli “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündeme getirdiğini ifade etti. Cübbeli, Öcalan’ın açıklamalarıyla aynı zamanda yapıldığına dikkat çekerek gündemin değiştirildiğini vurguladı.‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’ değerlendirmesini yapan Cübbeli videonun 5 milyondan fazla izlendiğinin altını çizdi. "Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi" ifadelerini kullanan Cübbeli, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/emniyet-duyurdu-cubbeli-ahmetin-kizina-cakar-lambadan-139-bin-165-tl-ceza-kesildi-1094049317.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, yüsra ünlü palazoğlu, çakar, çakarlı araç