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Cübbeli Ahmet’ten ‘çakar’ yorumu geldi
Cübbeli Ahmet’ten ‘çakar’ yorumu geldi
Sputnik Türkiye
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atma sebebiyle... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-02T12:47+0300
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ahmet mahmut ünlü
cübbeli ahmet hoca
yüsra ünlü palazoğlu
çakar
çakarlı araç
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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 139 bin 165 TL ceza kesilmişti. Cübbeli Ahmet, olaya dair dün akşam ilk defa açıklama yaptı.Habertürk’te Okan Bayülgen’e konuk olan Cübbeli Ahmet olayla ilgili açıklamalarda bulundu. “Zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok” diyen Cübbeli Ahmet, olayın “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündem değiştirme çabası olduğunu öne sürdü. ‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’Kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu’nun yurtdışına tekneler yapan bir iş insanı olduğunu vurgulayan Cübbeli, “Çakar alması benimle alakalı değil” dedi.Kızıyla eşinin ‘her şeyin zekatını kat kat’ verdiklerini vurgulayan Cübbeli “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündeme getirdiğini ifade etti. Cübbeli, Öcalan’ın açıklamalarıyla aynı zamanda yapıldığına dikkat çekerek gündemin değiştirildiğini vurguladı.‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’ değerlendirmesini yapan Cübbeli videonun 5 milyondan fazla izlendiğinin altını çizdi. "Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi" ifadelerini kullanan Cübbeli, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/emniyet-duyurdu-cubbeli-ahmetin-kizina-cakar-lambadan-139-bin-165-tl-ceza-kesildi-1094049317.html
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ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, yüsra ünlü palazoğlu, çakar, çakarlı araç
ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, yüsra ünlü palazoğlu, çakar, çakarlı araç

Cübbeli Ahmet’ten ‘çakar’ yorumu geldi

11:22 02.03.2025 (güncellendi: 12:47 02.03.2025)
© İHACübbeli Ahmet
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© İHA
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atma sebebiyle 139 bin küsür ceza kesilmişti. Cübbeli Ahmet olaya daire ilk defa açıklama yaparak "DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündem değiştirme çabası olduğunu belirtti.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 139 bin 165 TL ceza kesilmişti. Cübbeli Ahmet, olaya dair dün akşam ilk defa açıklama yaptı.
Habertürk’te Okan Bayülgen’e konuk olan Cübbeli Ahmet olayla ilgili açıklamalarda bulundu. “Zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok” diyen Cübbeli Ahmet, olayın “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündem değiştirme çabası olduğunu öne sürdü.

‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’

Kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu’nun yurtdışına tekneler yapan bir iş insanı olduğunu vurgulayan Cübbeli, “Çakar alması benimle alakalı değil” dedi.
Kızıyla eşinin ‘her şeyin zekatını kat kat’ verdiklerini vurgulayan Cübbeli “DEM’li bir gazetecinin bir saat içinde 50-60 tweet atarak” gündeme getirdiğini ifade etti. Cübbeli, Öcalan’ın açıklamalarıyla aynı zamanda yapıldığına dikkat çekerek gündemin değiştirildiğini vurguladı.
‘FETÖ'nün parmağı olmasa o video izlenmezdi’ değerlendirmesini yapan Cübbeli videonun 5 milyondan fazla izlendiğinin altını çizdi.

"Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi" ifadelerini kullanan Cübbeli, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.
Çakar lamba - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
27 Şubat, 22:36
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