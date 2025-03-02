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CHP Kaş İlçe Başkanı'na şantaj iddialarından dava açıldı
CHP Kaş İlçe Başkanı'na şantaj iddialarından dava açıldı
Sputnik Türkiye
Ayrılmak isteyen sevgilisi Ş.A.'yı 'özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı' iddialarıyla CHP Kaş İlçe Başkanı M. V. A. hakkında 'zincirleme... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Kaş İlçe Başkanı M. V. A. (42) hakkında, kendisinden ayrılmak isteyen Ş.A.'yı tehdit edip 'özel görüntülerini yaymak suretiyle şantaj yaptığı gerekçesiyle 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi cezasıyla dava açıldı. Antalya'da evli olduğu belirtilen M. V. A.'nın iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu Ş.A. isimli kadın 2023 yılında kendisinden ayrılmak isteyince bu duruma karşı çıktı. Ş.A.'yı 'özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiği' ileri sürülen M. V. A.'nın suç duyurusu kapsamında açılan soruşturmada ifadesi alındı. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine M. V. A. ilişkileri olduğunu kabul etti ancak diğer suçlamaları reddetti. Suç duyurusu dilekçesine M. V. A.'dan gelen mesajların görüntülerini de eklendiği kaydedildi.
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chp, kaş, chp kaş i̇lçe başkanı, şantaj, tehdit
chp, kaş, chp kaş i̇lçe başkanı, şantaj, tehdit

CHP Kaş İlçe Başkanı'na şantaj iddialarından dava açıldı

14:35 02.03.2025
© Fotoğraf : Mehmet Vural A sosyal medyaCHP Kaş İlçe Başkanına şantaj iddialarından dava açıldı
CHP Kaş İlçe Başkanına şantaj iddialarından dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© Fotoğraf : Mehmet Vural A sosyal medya
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Ayrılmak isteyen sevgilisi Ş.A.'yı 'özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı' iddialarıyla CHP Kaş İlçe Başkanı M. V. A. hakkında 'zincirleme şantaj' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.
CHP Kaş İlçe Başkanı M. V. A. (42) hakkında, kendisinden ayrılmak isteyen Ş.A.'yı tehdit edip 'özel görüntülerini yaymak suretiyle şantaj yaptığı gerekçesiyle 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi cezasıyla dava açıldı.
Antalya'da evli olduğu belirtilen M. V. A.'nın iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu Ş.A. isimli kadın 2023 yılında kendisinden ayrılmak isteyince bu duruma karşı çıktı. Ş.A.'yı 'özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiği' ileri sürülen M. V. A.'nın suç duyurusu kapsamında açılan soruşturmada ifadesi alındı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine M. V. A. ilişkileri olduğunu kabul etti ancak diğer suçlamaları reddetti. Suç duyurusu dilekçesine M. V. A.'dan gelen mesajların görüntülerini de eklendiği kaydedildi.
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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