https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bakan-duyurdu-ailelere-sinemada-yuzde-40-indirim-uygulanacak-1094123063.html
Bakan duyurdu: Ailelere sinemada yüzde 40 indirim uygulanacak
Bakan duyurdu: Ailelere sinemada yüzde 40 indirim uygulanacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri sinema biletlerinde ailelere yüzde 40'a varan... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:31+0300
2025-03-02T15:31+0300
2025-03-02T15:31+0300
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sinema
yerli sinema
sinema filmi
sinema salonu
sinema tv sendikası
sinema yasası
yabancı sinema
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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'Aile Yılı' kapsamında, 2025 yılı boyunca pazartesi ve çarşamba günleri ailelere sinema biletlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında ailelerin sosyal hayata daha fazla katılımını teşvik edecek yeni bir projeyi duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirilen uygulama kapsamında, 2025 yılı boyunca pazartesi ve çarşamba günleri sinema biletlerinde ailelere yüzde 40’a varan indirim sağlanacak.Bakan Göktaş, aile bireylerinin birlikte vakit geçirmesini teşvik etmeyi amaçlayan bu uygulamanın, aile içi dayanışmayı artıracağını ve kuşaklar arası bağları güçlendireceğini belirtti. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında geçerli olacak kampanya, tüm yıl boyunca devam edecek.'Aileleri desteklemeye devam ediyoruz'Bakan Göktaş, "Aile Yılı kapsamında ailelerin sosyal hayatın içinde aktif yer almasını önemsiyoruz. Bu kapsamda farklı etkinliklerle onları desteklemeye devam edeceğiz. Sinema, aile bireylerinin birlikte keyifli zaman geçirebileceği önemli bir kültürel aktivite. Bu uygulamayla ailelerin sanata ve kültüre erişimini kolaylaştırarak, birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html
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sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema tv sendikası, sinema yasası, yabancı sinema, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, mahinur özdemir göktaş
sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema tv sendikası, sinema yasası, yabancı sinema, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, mahinur özdemir göktaş
Bakan duyurdu: Ailelere sinemada yüzde 40 indirim uygulanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri sinema biletlerinde ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, 2025 yılı boyunca SİSAY üyesi sinema salonlarında geçerli olacak.
'Aile Yılı' kapsamında, 2025 yılı boyunca pazartesi ve çarşamba günleri ailelere sinema biletlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında ailelerin sosyal hayata daha fazla katılımını teşvik edecek yeni bir projeyi duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirilen uygulama kapsamında, 2025 yılı boyunca pazartesi ve çarşamba günleri sinema biletlerinde ailelere yüzde 40’a varan indirim sağlanacak.
Bakan Göktaş, aile bireylerinin birlikte vakit geçirmesini teşvik etmeyi amaçlayan bu uygulamanın, aile içi dayanışmayı artıracağını ve kuşaklar arası bağları güçlendireceğini belirtti. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında geçerli olacak kampanya, tüm yıl boyunca devam edecek.
'Aileleri desteklemeye devam ediyoruz'
Bakan Göktaş, "Aile Yılı kapsamında ailelerin sosyal hayatın içinde aktif yer almasını önemsiyoruz. Bu kapsamda farklı etkinliklerle onları desteklemeye devam edeceğiz. Sinema, aile bireylerinin birlikte keyifli zaman geçirebileceği önemli bir kültürel aktivite. Bu uygulamayla ailelerin sanata ve kültüre erişimini kolaylaştırarak, birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.