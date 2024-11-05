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Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı
Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı
Sputnik Türkiye
Beyazperdede açıklanan hafta sonu verilerine göre en çok izlenen film İllegal Hayatlar: Meclis oldu. Vizyondaki ilk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan yapımı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:52+0300
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Türkiye'de 1-3 Kasım tarihlerinde en çok izlenen sinema filmleri belli oldu.Vizyona giren filmler arasında hafta sonu rekor kıran İllegal Hayatlar: Meclis en çok izlenen sinema yapımı oldu. İlk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan İllegal Hayatlar: Meclis, 66 bin 299 seyirci ile 0000 kilometre, 64 bin 634 seyirci ile Venom: Son Dans, 33 bin 151 kişi ile Mustafa ve 29 bin 231 seyirci ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri izlendi.İllegal Hayatlar: Meclis rekor kırdı2 Kasım tarihinde vizyona giren İllegal Hayatlar: Meclis 100 bin kişi barajını üç günde aşarak rekor kırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/korkudan-komediye-dikkat-ceken-yapimlar-1-kasimda-vizyona-girecek-filmler-1089669736.html
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illegal hayatlar meclis izle, illegal hayatlar meclis box office
illegal hayatlar meclis izle, illegal hayatlar meclis box office

Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı

17:52 05.11.2024
© AASinema
Sinema - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Beyazperdede açıklanan hafta sonu verilerine göre en çok izlenen film İllegal Hayatlar: Meclis oldu. Vizyondaki ilk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan yapımı sırasıyla 0000 kilometre filmi, Venom Son Dans, Mustafa ve Bir Cumhuriyet Şarkısı takip etti.
Türkiye'de 1-3 Kasım tarihlerinde en çok izlenen sinema filmleri belli oldu.
Vizyona giren filmler arasında hafta sonu rekor kıran İllegal Hayatlar: Meclis en çok izlenen sinema yapımı oldu. İlk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan İllegal Hayatlar: Meclis, 66 bin 299 seyirci ile 0000 kilometre, 64 bin 634 seyirci ile Venom: Son Dans, 33 bin 151 kişi ile Mustafa ve 29 bin 231 seyirci ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri izlendi.

İllegal Hayatlar: Meclis rekor kırdı

2 Kasım tarihinde vizyona giren İllegal Hayatlar: Meclis 100 bin kişi barajını üç günde aşarak rekor kırdı.
Korkudan komediye dikkat çeken yapımlar: 1 Kasım'da vizyona girecek filmler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
YAŞAM
Korkudan komediye dikkat çeken yapımlar: 1 Kasım'da vizyona girecek filmler
25 Ekim, 13:59
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