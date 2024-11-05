https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html
Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı
Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı
Sputnik Türkiye
Beyazperdede açıklanan hafta sonu verilerine göre en çok izlenen film İllegal Hayatlar: Meclis oldu. Vizyondaki ilk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan yapımı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:52+0300
2024-11-05T17:52+0300
2024-11-05T17:52+0300
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Türkiye'de 1-3 Kasım tarihlerinde en çok izlenen sinema filmleri belli oldu.Vizyona giren filmler arasında hafta sonu rekor kıran İllegal Hayatlar: Meclis en çok izlenen sinema yapımı oldu. İlk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan İllegal Hayatlar: Meclis, 66 bin 299 seyirci ile 0000 kilometre, 64 bin 634 seyirci ile Venom: Son Dans, 33 bin 151 kişi ile Mustafa ve 29 bin 231 seyirci ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri izlendi.İllegal Hayatlar: Meclis rekor kırdı2 Kasım tarihinde vizyona giren İllegal Hayatlar: Meclis 100 bin kişi barajını üç günde aşarak rekor kırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/korkudan-komediye-dikkat-ceken-yapimlar-1-kasimda-vizyona-girecek-filmler-1089669736.html
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illegal hayatlar meclis izle, illegal hayatlar meclis box office
illegal hayatlar meclis izle, illegal hayatlar meclis box office
Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı
Beyazperdede açıklanan hafta sonu verilerine göre en çok izlenen film İllegal Hayatlar: Meclis oldu. Vizyondaki ilk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan yapımı sırasıyla 0000 kilometre filmi, Venom Son Dans, Mustafa ve Bir Cumhuriyet Şarkısı takip etti.
Türkiye'de 1-3 Kasım tarihlerinde en çok izlenen sinema filmleri belli oldu.
Vizyona giren filmler arasında hafta sonu rekor kıran İllegal Hayatlar: Meclis en çok izlenen sinema yapımı oldu. İlk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan İllegal Hayatlar: Meclis, 66 bin 299 seyirci ile 0000 kilometre, 64 bin 634 seyirci ile Venom: Son Dans, 33 bin 151 kişi ile Mustafa ve 29 bin 231 seyirci ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri izlendi.
İllegal Hayatlar: Meclis rekor kırdı
2 Kasım tarihinde vizyona giren İllegal Hayatlar: Meclis 100 bin kişi barajını üç günde aşarak rekor kırdı.