https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html

Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı

Sinemalarda haftanın en çok izlenen filmi açıklandı

Sputnik Türkiye

Beyazperdede açıklanan hafta sonu verilerine göre en çok izlenen film İllegal Hayatlar: Meclis oldu. Vizyondaki ilk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan yapımı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T17:52+0300

2024-11-05T17:52+0300

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Türkiye'de 1-3 Kasım tarihlerinde en çok izlenen sinema filmleri belli oldu.Vizyona giren filmler arasında hafta sonu rekor kıran İllegal Hayatlar: Meclis en çok izlenen sinema yapımı oldu. İlk üç günde 108 bin 308 kişiye ulaşan İllegal Hayatlar: Meclis, 66 bin 299 seyirci ile 0000 kilometre, 64 bin 634 seyirci ile Venom: Son Dans, 33 bin 151 kişi ile Mustafa ve 29 bin 231 seyirci ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri izlendi.İllegal Hayatlar: Meclis rekor kırdı2 Kasım tarihinde vizyona giren İllegal Hayatlar: Meclis 100 bin kişi barajını üç günde aşarak rekor kırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/korkudan-komediye-dikkat-ceken-yapimlar-1-kasimda-vizyona-girecek-filmler-1089669736.html

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