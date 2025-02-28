https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/vatikan-duyurdu-papa-kriz-gecirdi-durumu-kritik-1094097982.html
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
Sputnik Türkiye
Vatikan, iki haftadır çift taraflı zatürre ile mücadele eden ve hastanede yatan Papa Francis'in solunum krizi geçirdiğini ve nefes almasına yardımcı olmak için... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T21:56+0300
2025-02-28T21:56+0300
2025-02-28T22:12+0300
dünya
papa francis
vatikan
avrupa
hastane
kriz
sağlık
sağlık çalışanı
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Papa Francis'in solunum krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'in daha sonra her iki akciğerinde zatürre gelişmişti. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Papa'nın "izole bir solunum krizi" yaşadığı ve "invaziv olmayan mekanik ventilasyon" desteği aldığını ifade etti. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğuna değinildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/papa-franciscus-hastaneye-kaldirildi-vatikandan-ilk-aciklama-1093682695.html
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papa francis, vatikan, avrupa, hastane, kriz, sağlık, sağlık çalışanı
papa francis, vatikan, avrupa, hastane, kriz, sağlık, sağlık çalışanı
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
21:56 28.02.2025 (güncellendi: 22:12 28.02.2025)
Vatikan, iki haftadır çift taraflı zatürre ile mücadele eden ve hastanede yatan Papa Francis'in solunum krizi geçirdiğini ve nefes almasına yardımcı olmak için makine desteği aldığını yazılı açıklamayla duyurdu. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Papa Francis'in solunum krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.
14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'in daha sonra her iki akciğerinde zatürre gelişmişti. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Papa'nın "izole bir solunum krizi" yaşadığı ve "invaziv olmayan mekanik ventilasyon" desteği aldığını ifade etti. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğuna değinildi.