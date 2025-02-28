Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. İpek Özkal Sayan: Diploma tartışmamız trajikomik
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:11
46 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/vatikan-duyurdu-papa-kriz-gecirdi-durumu-kritik-1094097982.html
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
Sputnik Türkiye
Vatikan, iki haftadır çift taraflı zatürre ile mücadele eden ve hastanede yatan Papa Francis'in solunum krizi geçirdiğini ve nefes almasına yardımcı olmak için... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T21:56+0300
2025-02-28T22:12+0300
dünya
papa francis
vatikan
avrupa
hastane
kriz
sağlık
sağlık çalışanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087569997_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_55202c17e5b6dda8a3f9c2202bda59d7.jpg
Papa Francis'in solunum krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'in daha sonra her iki akciğerinde zatürre gelişmişti. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Papa'nın "izole bir solunum krizi" yaşadığı ve "invaziv olmayan mekanik ventilasyon" desteği aldığını ifade etti. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğuna değinildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/papa-franciscus-hastaneye-kaldirildi-vatikandan-ilk-aciklama-1093682695.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087569997_48:0:2429:1786_1920x0_80_0_0_6583a1333d7732c37b8f811979b996ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
papa francis, vatikan, avrupa, hastane, kriz, sağlık, sağlık çalışanı
papa francis, vatikan, avrupa, hastane, kriz, sağlık, sağlık çalışanı

Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik

21:56 28.02.2025 (güncellendi: 22:12 28.02.2025)
© AP Photo / Achmad IbrahimPapa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Abone ol
Vatikan, iki haftadır çift taraflı zatürre ile mücadele eden ve hastanede yatan Papa Francis'in solunum krizi geçirdiğini ve nefes almasına yardımcı olmak için makine desteği aldığını yazılı açıklamayla duyurdu. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Papa Francis'in solunum krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.
14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'in daha sonra her iki akciğerinde zatürre gelişmişti. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Papa'nın "izole bir solunum krizi" yaşadığı ve "invaziv olmayan mekanik ventilasyon" desteği aldığını ifade etti. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğuna değinildi.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
DÜNYA
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Vatikan'dan ilk açıklama
15 Şubat, 00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала