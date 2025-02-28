https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/vatikan-duyurdu-papa-kriz-gecirdi-durumu-kritik-1094097982.html

Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik

Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik

Sputnik Türkiye

Vatikan, iki haftadır çift taraflı zatürre ile mücadele eden ve hastanede yatan Papa Francis'in solunum krizi geçirdiğini ve nefes almasına yardımcı olmak için... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T21:56+0300

2025-02-28T21:56+0300

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dünya

papa francis

vatikan

avrupa

hastane

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sağlık

sağlık çalışanı

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Papa Francis'in solunum krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'in daha sonra her iki akciğerinde zatürre gelişmişti. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Papa'nın "izole bir solunum krizi" yaşadığı ve "invaziv olmayan mekanik ventilasyon" desteği aldığını ifade etti. 88 yaşındaki papanın durumunun kritik olduğuna değinildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/papa-franciscus-hastaneye-kaldirildi-vatikandan-ilk-aciklama-1093682695.html

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Sputnik Türkiye

papa francis, vatikan, avrupa, hastane, kriz, sağlık, sağlık çalışanı