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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/adli-tip-uzmani-acikladi-aktor-gene-hackman-ve-esi-neden-oldu-1094120755.html
Adli tıp uzmanı açıkladı: Aktör Gene Hackman ve eşi neden öldü?
Adli tıp uzmanı açıkladı: Aktör Gene Hackman ve eşi neden öldü?
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico’daki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, adli tıp patoloğu Dr... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T14:21+0300
2025-03-02T14:22+0300
dünya
gene hackman
betsy arakawa
new mexico
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ölüm nedeni
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Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni hakkında uzman isim konuştu.Santa Fe Şerif Departmanı yetkilileri, 95 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Hackman, 65 yaşındaki eşi Arakawa ve çiftin köpeklerinden birinin cansız bedenlerinin evlerinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, çiftin vücudunda herhangi bir darp izi olmadığını ve dışsal travma tespit edilmediğini belirtti. Yapılan ön otopsilerde, karbon monoksit zehirlenmesi ihtimalinin olmadığı belirtilirken Santa Fe Şerifi Adan Mendoza, Hackman’ın yaklaşık dokuz gün önce yaşamını yitirdiğini doğruladı.Adli tıp uzmanından açıklamaABD basınına konuşan adli tıp patoloğu Dr. Michael Baden, Hackman’ın kalp pilinin olayla ilgili önemli bir ipucu sağlayabileceğini belirtti.Dr. Baden, “Kalp pili, anormal nabız hızlarını takip eder ve kayıt altına alır. Hackman’ın ölüm nedeni, kalp pilinin kaydettiği bir düzensizlikten kaynaklanmış olabilir” dedi. Baden, Hackman’ın ciddi kalp rahatsızlıkları olduğunu ve ölümünün kalp hastalığına bağlı olabileceğini ifade etti. Polis raporlarına göre, Hackman’ın cesedi evin girişindeki çamurluk odasında, bastonu ve güneş gözlükleri yanında bulundu. Dedektifler, ünlü oyuncunun aniden düşerek hayatını kaybettiğini ifade etti.Betsy Arakawa’nın ölümü Yetkililer, Arakawa’nın banyoda yerde yatar halde bulunduğunu ve yanında açık bir ilaç şişesi ile dağılmış haplar olduğunu belirtti. Dr. Baden’e göre, Arakawa eşinin durumunu fark edince paniğe kapılarak tansiyon ilacı almak için banyoya gitti. Adli Tıp Uzmanı Baden, “Düşerken başını çarpması sonucu iç kanama geçirmiş olması muhtemel. Ayrıca, yaşadığı aşırı stres ve heyecan kalp ritmini bozarak ani ölümüne sebep olmuş olabilir” dedi.Köpeği neden ölü bulundu?Yetkililer, çiftin köpeklerinden birinin ölü bulunduğunu, ancak evde sağlıklı iki köpek daha olduğunu açıkladı. Başlangıçta karbon monoksit zehirlenmesi ihtimali düşünülse de, ölen köpeğin bir kafes içinde olduğu ve muhtemelen açlık ve susuzluktan öldüğü ortaya çıktı.Cinayet ihtimali düşük görülüyorSanta Fe Şerifi Mendoza, çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji testlerinin yapıldığını ve sonuçların üç ay sürebileceğini belirtti. Olay yerinde herhangi bir suç delili bulunmadığını ancak cinayet ihtimalinin tamamen göz ardı edilmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/hollywoodda-gizem-cozulemiyor-abdli-aktor-gene-hackman-ve-esi-9-gun-once-olmus-1094101542.html
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gene hackman, betsy arakawa, new mexico, abd, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm riski, hollywood
gene hackman, betsy arakawa, new mexico, abd, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm riski, hollywood

Adli tıp uzmanı açıkladı: Aktör Gene Hackman ve eşi neden öldü?

14:21 02.03.2025 (güncellendi: 14:22 02.03.2025)
© AP Photo / MARK J. TERRILLGene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yerde saçılmış haplar bulundu
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yerde saçılmış haplar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / MARK J. TERRILL
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Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico’daki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, adli tıp patoloğu Dr. Michael Baden, olayın trajik bir kaza olabileceğini belirtti.
Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni hakkında uzman isim konuştu.
Santa Fe Şerif Departmanı yetkilileri, 95 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Hackman, 65 yaşındaki eşi Arakawa ve çiftin köpeklerinden birinin cansız bedenlerinin evlerinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, çiftin vücudunda herhangi bir darp izi olmadığını ve dışsal travma tespit edilmediğini belirtti. Yapılan ön otopsilerde, karbon monoksit zehirlenmesi ihtimalinin olmadığı belirtilirken Santa Fe Şerifi Adan Mendoza, Hackman’ın yaklaşık dokuz gün önce yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Adli tıp uzmanından açıklama

ABD basınına konuşan adli tıp patoloğu Dr. Michael Baden, Hackman’ın kalp pilinin olayla ilgili önemli bir ipucu sağlayabileceğini belirtti.
Dr. Baden, “Kalp pili, anormal nabız hızlarını takip eder ve kayıt altına alır. Hackman’ın ölüm nedeni, kalp pilinin kaydettiği bir düzensizlikten kaynaklanmış olabilir” dedi. Baden, Hackman’ın ciddi kalp rahatsızlıkları olduğunu ve ölümünün kalp hastalığına bağlı olabileceğini ifade etti. Polis raporlarına göre, Hackman’ın cesedi evin girişindeki çamurluk odasında, bastonu ve güneş gözlükleri yanında bulundu. Dedektifler, ünlü oyuncunun aniden düşerek hayatını kaybettiğini ifade etti.

Betsy Arakawa’nın ölümü

Yetkililer, Arakawa’nın banyoda yerde yatar halde bulunduğunu ve yanında açık bir ilaç şişesi ile dağılmış haplar olduğunu belirtti. Dr. Baden’e göre, Arakawa eşinin durumunu fark edince paniğe kapılarak tansiyon ilacı almak için banyoya gitti.
Adli Tıp Uzmanı Baden, “Düşerken başını çarpması sonucu iç kanama geçirmiş olması muhtemel. Ayrıca, yaşadığı aşırı stres ve heyecan kalp ritmini bozarak ani ölümüne sebep olmuş olabilir” dedi.

Köpeği neden ölü bulundu?

Yetkililer, çiftin köpeklerinden birinin ölü bulunduğunu, ancak evde sağlıklı iki köpek daha olduğunu açıkladı. Başlangıçta karbon monoksit zehirlenmesi ihtimali düşünülse de, ölen köpeğin bir kafes içinde olduğu ve muhtemelen açlık ve susuzluktan öldüğü ortaya çıktı.

Cinayet ihtimali düşük görülüyor

Santa Fe Şerifi Mendoza, çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji testlerinin yapıldığını ve sonuçların üç ay sürebileceğini belirtti. Olay yerinde herhangi bir suç delili bulunmadığını ancak cinayet ihtimalinin tamamen göz ardı edilmediğini söyledi.
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yerde saçılmış haplar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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Hollywood'da gizem çözülemiyor: ABD'li aktör Gene Hackman ve eşi 9 gün önce ölmüş
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