https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abdde-unlu-sarkiciyla-gundeme-geldi-sessiz-kalp-krizi-nedir-1094123464.html

ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir?

ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir?

Sputnik Türkiye

ABD'li ünlü sanatçı Colt Ford, bir mekanda sahne aldı, gösteriden sonra tur otobüsüne döndüğünde bayıldı. Doktora gittiğinde 'sessiz kalp krizi' geçirdiği... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T16:34+0300

2025-03-02T16:34+0300

2025-03-02T16:33+0300

yaşam

sessiz kalp krizi

kalp krizi

abd

sessiz kalp krizinin belirtileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094123807_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_f438a9c47ce818a3f7f0c2800b6b376e.png

ABD'li müzisyen Colt Ford, 4 Nisan 2024'te Arizona'da bir mekanda konser verdi. Konser sonrası tur otobüsüne dönerken aniden bayıldı. Doktorlar, gösteriden sonra tur otobüsüne döndüğünü ve bayıldığı anları hatırlamayan Colt Ford'un 'sessiz kalp krizi' geçirdiğini açıkladı. Ford'un müzisyen arkadaşları ise Ford'u yerde bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yaptıklarını ve kalp masajına başladıklarını ifade etti. İlk müdahale ekipleri onu bölgedeki bir hastaneye götürdü ve burada 10 saat süren bir ameliyat geçirdi. Colt'un kalbi durdu ve tekrar atması için müdahale edildi. Ameliyattan sonra sekiz gün boyunca tıbbi olarak komada tutuldu. Colt'un kalbi o kadar zarar görüştü ki kalbe ve akciğerlere yardımcı olan bir makine desteği olan ECMO'ya alındı. 'Son derece sağlıklıydı'Ford dahil hiç kimse kalp krizinin herhangi bir belirtisini fark etmemişti. Ford, turnesinden önce sağlık kontrolünden geçmiş ve herhangi bir soruna rastlanmamıştı. Son zamanlarda kilo verdiğini belirten Ford, iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Grup arkadaşları o geceyi turlarının en iyi gösterilerinden biri olarak hatırlıyor ve Ford'un sahnede çok iyi bir performans sergilediğini belirtmişti. Kriz sonrası komadan sonra uyanan Ford ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtiyor. Sessiz kalp krizinin düşünülenden daha yaygın olduğunu belirten uzmanlar, bazı kişilerin "sessiz kalp krizlerine" daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında yüksek kan şekerinden kaynaklanan sinir hasarı olan diyabet hastaları da olabileceğini belirten doktorlar, sinirlerin beyini kalpteki sorunlar hakkında uyarmadığını ifade ediyor. Yüksek ağrı toleransı olan kişiler de sessiz kalp krizi geçirdiğini fark etmeyebilir. Sessiz kalp krizinde en önemli belirtilerden bir tanesi ise normalde birini nefessiz bırakmayan aktivitelerden sonra nefes darlığı çekilmesi olduğu vurgulanıyor. Kalp krizi veya kardiyak atak geçiren çoğu kişi göğüste sıkışma veya basınç gibi şeyler yaşar. Daha alışılmadık semptomlar arasında boyun ve çenede veya omuzda ağrı olabilir. Kadınların bu tür semptomları yaşama olasılığı daha yüksek olabilir. Sessiz kalp krizinin belirtileri arasında, mide yanması, mide ekşimesi, soğuk basmaları, terleme hali, nefes alamama şikayetleri, nefes darlığı, nedeni bilinmeyen bitkinlik ve yorgunluk hali, can sıkıntısı ve bunalım hali bulunuyor.Colt Ford yaşadıklarından sonra ABD basınına şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdnin-yeni-saglik-bakani-kennedy-dunyanin-en-hasta-nufusuna-sahibiz-1093663464.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sessiz kalp krizi, kalp krizi, abd, sessiz kalp krizinin belirtileri