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ABD’nin yeni Sağlık Bakanı Kennedy: Dünyanın en hasta nüfusuna sahibiz
ABD’nin yeni Sağlık Bakanı Kennedy: Dünyanın en hasta nüfusuna sahibiz
Sputnik Türkiye
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., ülkenin dünyada en yüksek hastalık oranına sahip olduğunu belirtti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
abd sağlık bakanlığı
robert f. kennedy jr
hastalık
sağlık
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ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin 26. Sağlık Bakanı olan Robert F. Kennedy Jr., Fox News televizyonuna açıklamasında, Amerikalıları dünyanın en hastalıklı toplumu olarak nitelendirdi.Kennedy, “Dünyadaki tüm ilaçların yüzde 70'ini satın alıyoruz. Sağlık hizmetlerine diğer ülkelerden iki-üç kat daha fazla harcama yapıyoruz, ancak en kötü göstergelere sahibiz. Dünyanın en hasta nüfusuna sahibiz” şeklinde konuştu.Denetleyeceği kurumları sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeye odaklayacağına söz veren Bakan, ‘Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yapalım’ adlı büyük bir kampanyanın parçası olarak beslenme kılavuzlarını gözden geçirmeyi, dikkatleri yüksek oranda işlenmiş gıdalara odaklamayı ve kronik hastalıkların temel nedenlerini incelemeyi planladığını dile getirdi.Sivil toplum kuruluşu Commonwealth Fund’un 2024 raporuna göre, ABD sağlık sistemi, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'i ile dünyanın en yüksek sağlık harcamalarına rağmen 10 kalkınmış ülke arasında son sırada yer alıyor. Çalışmada sağlık bakımına erişim, bakım kalitesi, idari süreçlerin verimliliği, kaynak dağıtımındaki adalet ve tedavi sonuçları gibi çeşitli parametreler değerlendirildi. Sıralamanın liderleri Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/robert-f-kennedy-abd-saglik-bakani-olarak-senatodan-onay-aldi-1093655279.html
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abd, abd sağlık bakanlığı, robert f. kennedy jr, hastalık, sağlık
abd, abd sağlık bakanlığı, robert f. kennedy jr, hastalık, sağlık

ABD’nin yeni Sağlık Bakanı Kennedy: Dünyanın en hasta nüfusuna sahibiz

12:18 14.02.2025 (güncellendi: 12:27 14.02.2025)
© AP Photo / Hans PenninkRobert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Hans Pennink
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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., ülkenin dünyada en yüksek hastalık oranına sahip olduğunu belirtti.
ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin 26. Sağlık Bakanı olan Robert F. Kennedy Jr., Fox News televizyonuna açıklamasında, Amerikalıları dünyanın en hastalıklı toplumu olarak nitelendirdi.
Kennedy, “Dünyadaki tüm ilaçların yüzde 70'ini satın alıyoruz. Sağlık hizmetlerine diğer ülkelerden iki-üç kat daha fazla harcama yapıyoruz, ancak en kötü göstergelere sahibiz. Dünyanın en hasta nüfusuna sahibiz” şeklinde konuştu.
Denetleyeceği kurumları sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeye odaklayacağına söz veren Bakan, ‘Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yapalım’ adlı büyük bir kampanyanın parçası olarak beslenme kılavuzlarını gözden geçirmeyi, dikkatleri yüksek oranda işlenmiş gıdalara odaklamayı ve kronik hastalıkların temel nedenlerini incelemeyi planladığını dile getirdi.
Sivil toplum kuruluşu Commonwealth Fund’un 2024 raporuna göre, ABD sağlık sistemi, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'i ile dünyanın en yüksek sağlık harcamalarına rağmen 10 kalkınmış ülke arasında son sırada yer alıyor. Çalışmada sağlık bakımına erişim, bakım kalitesi, idari süreçlerin verimliliği, kaynak dağıtımındaki adalet ve tedavi sonuçları gibi çeşitli parametreler değerlendirildi. Sıralamanın liderleri Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu.
Robert F. Kennedy Jr., prepares to speak during a campaign rally with Republican presidential nominee former President Donald Trump Wednesday, Oct. 23, 2024, in Duluth, Ga. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
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