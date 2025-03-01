https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/trump-7-martta-beyaz-sarayda-ilk-kripto-para-zirvesine-ev-sahipligi-yapacak-1094108507.html

Trump, 7 Mart’ta Beyaz Saray’da ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, 7 Mart’ta Beyaz Saray’da ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yapacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta kripto para zirvesine ev sahipliği yapacak. Beyaz Saray'da düzenlenecek olan zirvede Trump'ın bir konuşma gerçekleştireceği... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T16:12+0300

2025-03-01T16:12+0300

2025-03-01T16:12+0300

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Mart’ta bir kripto para zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.Beyaz Saray’ın Kripto ve Yapay Zekâ Koordinatörü David Sacks ile Dijital Varlıklar Çalışma Grubu İcra Direktörü Bo Hines’in yöneteceği toplantıya Trump da katılarak konuşma yapacak. Zirveye, kripto para sektöründen önde gelen kurucular, CEO’lar, yatırımcılar ve Başkan’ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu üyelerinin katılacağı belirtildi.Bu zirve, Sacks’in Trump yönetiminde kripto politikalarından sorumlu isim olarak kamuoyuna ilk kez hitap ettiği 4 Şubat’taki açıklamalarından yaklaşık bir ay sonra düzenlenecek. O açıklamada Sacks, "Finansal varlıkların dijitalleşmesi kaçınılmaz. Tıpkı diğer analog sektörler gibi, finans da dijitale evrilecek ve biz bu dönüşümün ABD’de gerçekleşmesini istiyoruz. Değer üretimini başka ülkelere kaptırmamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray, zirveye katılacak diğer isimler hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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