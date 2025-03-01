https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094109843.html
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T16:51+0300
2025-03-01T16:51+0300
2025-03-01T16:53+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
inanç
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1094109187.html
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türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, inanç
türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, inanç
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
16:51 01.03.2025 (güncellendi: 16:53 01.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.