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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, inanç
türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, inanç

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

16:51 01.03.2025 (güncellendi: 16:53 01.03.2025)
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

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