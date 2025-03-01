https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1094109187.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T16:35+0300
2025-03-01T16:35+0300
2025-03-01T16:35+0300
ukrayna krizi
türk dışişleri
rus dışişleri
sergey lavrov
ukrayna
hakan fidan
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Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştüğünü bildirdi.Açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna ile ilgili son durumu ele aldılar" denildi.Dışişleri Bakanı Fidan'ın Pazar günü Londra'da Ukrayna konulu bir toplantıda Ankara'nın çatışmanın çözümüne ilişkin görüşmelere bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıklamayı planladığını bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rusya-kiev-turkakimin-kubandaki-kompresor-istasyonuna-ihali-saldirida-bulundu-1094107673.html
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türk dışişleri, rus dışişleri, sergey lavrov, ukrayna, hakan fidan
türk dışişleri, rus dışişleri, sergey lavrov, ukrayna, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna ile ilgili son durumu ele aldılar" denildi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Pazar günü Londra'da Ukrayna konulu bir toplantıda Ankara'nın çatışmanın çözümüne ilişkin görüşmelere bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıklamayı planladığını bildirilmişti.