https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-gozaltina-alindi-1094115187.html
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındığı belirtildi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T22:20+0300
2025-03-01T22:20+0300
2025-03-01T22:30+0300
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Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.Soruşturma başlatılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094109843.html
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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
22:20 01.03.2025 (güncellendi: 22:30 01.03.2025)
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındığı belirtildi.
Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.