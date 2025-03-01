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Zelenskiy Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Trump'tan açıklamalar: Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti
Zelenskiy Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Trump'tan açıklamalar: Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı JD Vance eşliğinde gerçekleştirilen Vladimir Zelenskiy'le görüşmesini değerlendirdi. Trump... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T03:17+0300
2025-03-01T03:56+0300
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abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmesinde, azarlanmasının ardından Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy hakkında konuştu. Trump Florida'ya gerçekleştireceği uçuştan önce gerçekleştirdiği açıklamasında Trump, Zelenskiy'nin elinde kartının olmadığını hatırlatarak Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti.'Trump, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti'Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından Trump'ın üst düzey yetkilileri, Ukrayna heyetinden Beyaz Saray'ı terk etmesini istedi ve ortak basın toplantısını iptal etmişti. Ardından ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haberde Ukraynalı yetkililerin maden anlaşmasını yeniden rayına oturtmak için 'çaresizce' Beyaz Saray'a ulaştığı ancak Trump'ın Zelenskiy ile görüşmeye yanaşmadığı belirtildi.'Barış yapmak isteyen bir adam değil'Florida'ya gitmeden önce muhabirlere açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy'nin barış yapmak istemediğini belirterek, "'Barış yapmak istiyorum' demesi gerekiyor. O, barış yapmak isteyen bir adam değildi" ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında Trump, "Zelenskiy'nin tek aradığı savaş, savaş ve savaş. Biz ölümleri sonlandırmaya bakıyoruz. Bugün benim gördüğümü sizler de gördünüz. Bizi de işe katarak savaşa devam etmek isteyen bir adam" şeklinde konuştu.Ayrıca konuşmasında Zelenskiy'i kaprisleri dolayısıyla eleştiren Trump, "Ateşkes istemedi, hemen ateşkes yapabilirdi" dedi.Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard teşekkür ettiOval Ofis'te Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Zelenskiy'e gösterdiği tepkilerin ardından sosyal medya hesabından ikiliye teşekkür etti. Açıklamasında Gabbard, şu ifadeleri kullandı:
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abd, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna

Zelenskiy Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Trump'tan açıklamalar: Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti

03:17 01.03.2025 (güncellendi: 03:56 01.03.2025)
© Ekran GörüntüsüZelenskiy Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Trump'tan açıklamalar: Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti
Zelenskiy Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Trump'tan açıklamalar: Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© Ekran Görüntüsü
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı JD Vance eşliğinde gerçekleştirilen Vladimir Zelenskiy'le görüşmesini değerlendirdi. Trump, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmesinde, azarlanmasının ardından Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy hakkında konuştu. Trump Florida'ya gerçekleştireceği uçuştan önce gerçekleştirdiği açıklamasında Trump, Zelenskiy'nin elinde kartının olmadığını hatırlatarak Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti.

'Trump, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a dönme talebini reddetti'

Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından Trump'ın üst düzey yetkilileri, Ukrayna heyetinden Beyaz Saray'ı terk etmesini istedi ve ortak basın toplantısını iptal etmişti. Ardından ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haberde Ukraynalı yetkililerin maden anlaşmasını yeniden rayına oturtmak için 'çaresizce' Beyaz Saray'a ulaştığı ancak Trump'ın Zelenskiy ile görüşmeye yanaşmadığı belirtildi.

'Barış yapmak isteyen bir adam değil'

Florida'ya gitmeden önce muhabirlere açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy'nin barış yapmak istemediğini belirterek, "'Barış yapmak istiyorum' demesi gerekiyor. O, barış yapmak isteyen bir adam değildi" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında Trump, "Zelenskiy'nin tek aradığı savaş, savaş ve savaş. Biz ölümleri sonlandırmaya bakıyoruz. Bugün benim gördüğümü sizler de gördünüz. Bizi de işe katarak savaşa devam etmek isteyen bir adam" şeklinde konuştu.
Ayrıca konuşmasında Zelenskiy'i kaprisleri dolayısıyla eleştiren Trump, "Ateşkes istemedi, hemen ateşkes yapabilirdi" dedi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard teşekkür etti

Oval Ofis'te Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Zelenskiy'e gösterdiği tepkilerin ardından sosyal medya hesabından ikiliye teşekkür etti. Açıklamasında Gabbard, şu ifadeleri kullandı:
"Amerikan halkının çıkarlarını ve barışı savunmaktaki sarsılmaz liderliğiniz için teşekkür ederim. Söyledikleriniz kesinlikle doğru: Zelensky yıllardır ABD'yi Rusya ile nükleer bir savaşa sürüklemeye çalışıyor ve kimse ona 'ne yaptığını sormadı. Ayrıca diplomasi gerekliliği hakkında bu kadar güçlü ve açık bir şekilde konuştuğunuz için teşekkürler, Başkan Yardımcısı JD Vance."
Trump ve Zelenskiy kavga etti: 'Saygısızlık ediyorsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
DÜNYA
ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı: Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti
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