https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/yillar-sonra-bir-ilk-erdal-inonunun-esi-sevinc-inonu-chpye-uye-oldu-1094102014.html

Yıllar sonra bir ilk: Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, CHP'ye üye oldu

Yıllar sonra bir ilk: Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, CHP'ye üye oldu

Sputnik Türkiye

Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, CHP’ye üye oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, İnönü’ye parti rozetini taktıklarını... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T10:12+0300

2025-03-01T10:12+0300

2025-03-01T10:12+0300

poli̇ti̇ka

sevinç i̇nönü

erdal i̇nönü

ekrem i̇mamoğlu

i̇nönü

i̇stanbul

cumhuriyet halk partisi (chp)

shp

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg

Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye oldu.CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İnönü’nün partiye katılımını duyurdu. Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, siyaset sahnesinde geniş yankı buldu.'Büyük bir aileyiz'İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:📌 "Köklerden geleceğe biz büyük bir aileyiz... Nezaketi ve bilgeliğiyle siyasi hayatımıza büyük değer katan, aslan sosyal demokrat ve saygıdeğer bilim insanı, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü, partimize üye oldu."📌 "Demokrasi devrimine ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine destek olmak için baba ocağına katılan Sevinç İnönü’ye rozetini İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Meclis Başkanvekilimiz ve Belediye Başkan Yardımcımız ile birlikte taktık."Siyasi çevrelerden destek ve yorumlar📍 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, sosyal demokrat çevreler ve parti içindeki birçok isim tarafından memnuniyetle karşılandı.📍 İnönü ailesinin siyasi mirasının CHP ile güçlü bir bağının olduğu bilinirken, Sevinç İnönü’nün üyeliği bu bağın yeniden güçlendiği şeklinde yorumlandı.📍 Bazı siyasetçiler ve analistler, İnönü’nün bu hamlesinin CHP’ye moral verdiğini ve sosyal demokrat tabanı daha da motive edebileceğini belirtti.Erdal İnönü’nün mirası ve Sevinç İnönü’nün kararıErdal İnönü, Türkiye’de sosyal demokrasinin önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyordu. SHP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan İnönü, siyasette uzlaşmacı kimliğiyle tanınıyordu.📌 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılması, siyasi çevreler tarafından "baba ocağına dönüş" olarak değerlendirildi.Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı ne anlama geliyor?🔹 CHP içinde sosyal demokrat çizginin daha da güçlenmesi olarak yorumlandı.🔹 Parti içindeki birlik ve dayanışmayı artırabilecek bir adım olarak görüldü.🔹 Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine destek anlamına geldiği ifade edildi.📌 Sevinç İnönü’nün üyeliği, CHP’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html

i̇nönü

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sevinç i̇nönü, erdal i̇nönü, ekrem i̇mamoğlu, i̇nönü, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), shp, chp