https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/yillar-sonra-bir-ilk-erdal-inonunun-esi-sevinc-inonu-chpye-uye-oldu-1094102014.html
Yıllar sonra bir ilk: Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, CHP'ye üye oldu
Yıllar sonra bir ilk: Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, CHP'ye üye oldu
Sputnik Türkiye
Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, CHP’ye üye oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, İnönü’ye parti rozetini taktıklarını... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T10:12+0300
2025-03-01T10:12+0300
2025-03-01T10:12+0300
poli̇ti̇ka
sevinç i̇nönü
erdal i̇nönü
ekrem i̇mamoğlu
i̇nönü
i̇stanbul
cumhuriyet halk partisi (chp)
shp
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg
Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye oldu.CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İnönü’nün partiye katılımını duyurdu. Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, siyaset sahnesinde geniş yankı buldu.'Büyük bir aileyiz'İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:📌 "Köklerden geleceğe biz büyük bir aileyiz... Nezaketi ve bilgeliğiyle siyasi hayatımıza büyük değer katan, aslan sosyal demokrat ve saygıdeğer bilim insanı, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü, partimize üye oldu."📌 "Demokrasi devrimine ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine destek olmak için baba ocağına katılan Sevinç İnönü’ye rozetini İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Meclis Başkanvekilimiz ve Belediye Başkan Yardımcımız ile birlikte taktık."Siyasi çevrelerden destek ve yorumlar📍 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, sosyal demokrat çevreler ve parti içindeki birçok isim tarafından memnuniyetle karşılandı.📍 İnönü ailesinin siyasi mirasının CHP ile güçlü bir bağının olduğu bilinirken, Sevinç İnönü’nün üyeliği bu bağın yeniden güçlendiği şeklinde yorumlandı.📍 Bazı siyasetçiler ve analistler, İnönü’nün bu hamlesinin CHP’ye moral verdiğini ve sosyal demokrat tabanı daha da motive edebileceğini belirtti.Erdal İnönü’nün mirası ve Sevinç İnönü’nün kararıErdal İnönü, Türkiye’de sosyal demokrasinin önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyordu. SHP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan İnönü, siyasette uzlaşmacı kimliğiyle tanınıyordu.📌 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılması, siyasi çevreler tarafından "baba ocağına dönüş" olarak değerlendirildi.Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı ne anlama geliyor?🔹 CHP içinde sosyal demokrat çizginin daha da güçlenmesi olarak yorumlandı.🔹 Parti içindeki birlik ve dayanışmayı artırabilecek bir adım olarak görüldü.🔹 Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine destek anlamına geldiği ifade edildi.📌 Sevinç İnönü’nün üyeliği, CHP’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html
i̇nönü
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_065240b8847df0f30ce1eadc6a5c0ded.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sevinç i̇nönü, erdal i̇nönü, ekrem i̇mamoğlu, i̇nönü, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), shp, chp
sevinç i̇nönü, erdal i̇nönü, ekrem i̇mamoğlu, i̇nönü, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), shp, chp
Yıllar sonra bir ilk: Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, CHP'ye üye oldu
Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, CHP’ye üye oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, İnönü’ye parti rozetini taktıklarını duyurdu. İnönü’nün üyeliği, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.
Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye oldu.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İnönü’nün partiye katılımını duyurdu. Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, siyaset sahnesinde geniş yankı buldu.
İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
📌 "Köklerden geleceğe biz büyük bir aileyiz... Nezaketi ve bilgeliğiyle siyasi hayatımıza büyük değer katan, aslan sosyal demokrat ve saygıdeğer bilim insanı, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü, partimize üye oldu."
📌 "Demokrasi devrimine ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine destek olmak için baba ocağına katılan Sevinç İnönü’ye rozetini İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Meclis Başkanvekilimiz ve Belediye Başkan Yardımcımız ile birlikte taktık."
Siyasi çevrelerden destek ve yorumlar
📍 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı, sosyal demokrat çevreler ve parti içindeki birçok isim tarafından memnuniyetle karşılandı.
📍 İnönü ailesinin siyasi mirasının CHP ile güçlü bir bağının olduğu bilinirken, Sevinç İnönü’nün üyeliği bu bağın yeniden güçlendiği şeklinde yorumlandı.
📍 Bazı siyasetçiler ve analistler, İnönü’nün bu hamlesinin CHP’ye moral verdiğini ve sosyal demokrat tabanı daha da motive edebileceğini belirtti.
Erdal İnönü’nün mirası ve Sevinç İnönü’nün kararı
Erdal İnönü, Türkiye’de sosyal demokrasinin önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyordu. SHP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan İnönü, siyasette uzlaşmacı kimliğiyle tanınıyordu.
📌 Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılması, siyasi çevreler tarafından "baba ocağına dönüş" olarak değerlendirildi.
Sevinç İnönü’nün CHP’ye katılımı ne anlama geliyor?
🔹 CHP içinde sosyal demokrat çizginin daha da güçlenmesi olarak yorumlandı.
🔹 Parti içindeki birlik ve dayanışmayı artırabilecek bir adım olarak görüldü.
🔹 Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine destek anlamına geldiği ifade edildi.
📌 Sevinç İnönü’nün üyeliği, CHP’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.