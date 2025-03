https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/wanda-nara-ugruna-birbirlerine-girdiler-l-gante-icardi-ile-ozel-mesajlarini-paylasti-dikkat-et-her-1094102258.html

Wanda Nara uğruna birbirlerine girdiler; L-Gante, Icardi ile özel mesajlarını paylaştı: 'Dikkat et, her zaman dönüyor'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, futbol sahalarından uzak kalsa da özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara'nın sevgilisi rapçi L-Gante, Icardi ile...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olsa da özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara’nın sevgilisi olan ünlü rapçi L-Gante, Arjantinli futbolcuyla olan özel yazışmalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan mesajlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada gündem oldu.L-Gante’den sert mesajlar: 'Tek i̇yi yaptığın şey topa vurmak'Instagram üzerinden Icardi’ye gönderdiği mesajları paylaşan L-Gante, Arjantinli yıldıza sert sözlerle yüklendi.📌 L-Gante’nin Icardi’ye gönderdiği mesajlar şöyle:🗣 "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı göster ve onunla savaşma. Yoksa sen kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git. Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu."Bu mesajlar, L-Gante’nin Icardi’nin Wanda Nara ile yaşadığı gerilimlere tepki gösterdiğini ve Arjantinli futbolcuyu eleştirdiğini ortaya koydu.Icardi’den yanıt: Wanda beni geri kazanmaya çalışıyorduL-Gante’nin sert mesajlarına Icardi’den de cevap gecikmedi. Galatasaray’ın yıldızı, Wanda Nara’nın kendisini kıskandırmak için L-Gante’yi kullandığını iddia etti.📌 Icardi’nin verdiği yanıt ise şu şekilde:🗣 "Wanda'nın beni kıskandırmak için kullandığı kuklalarla kavga etmem ben. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran kendisi. Ona saygı duymaya devam et ama dikkat et, her zaman geri dönüyor."🗣 "Geçen hafta birlikte olduğumuzu söyleyen bir not yayınlandığını görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor."Bu mesajlarla Icardi, Wanda Nara’nın kendisine geri dönmek istediğini ve L-Gante’nin bu ilişkinin bir parçası olduğunu iddia etti.Sosyal medyada gündem oldu! Taraftarlar ne diyor?📍 L-Gante’nin paylaşımları ve Icardi’nin yanıtları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.📍 Bazı kullanıcılar, Icardi’nin Wanda Nara ile yaşadığı olayların sürekli gündeme gelmesini eleştirirken, bazıları ise L-Gante’nin özel mesajları paylaşmasını yanlış buldu.📍 Galatasaray taraftarları ise Icardi’nin saha dışındaki olaylardan uzaklaşmasını ve tamamen futboluna odaklanmasını istediklerini dile getirdi.Icardi’nin özel hayatı futbolunu etkiliyor mu?Mauro Icardi, yıllardır özel hayatıyla manşetlerden düşmüyor.📌 Daha önce de Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, son olarak sezonu kapatan sakatlığı nedeniyle Galatasaray formasıyla sahalara dönemeyecek.📌 Bazı spor yorumcuları, Arjantinli yıldızın özel hayatının futbol performansını etkileyebileceğini belirtirken, bazıları ise Icardi’nin sahada her zaman en iyi performansını sergilediğini savunuyor.Wanda Nara, Icardi ve L-Gante üçgeni sürecek mi?📌 Wanda Nara, Mauro Icardi ve L-Gante arasında yaşanan bu gerilim, uzun süredir magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.📌 Icardi’nin sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, bu tarz olayların daha fazla gündeme gelmesine neden olabilir.📌 Önümüzdeki günlerde taraflardan yeni açıklamalar gelip gelmeyeceği merak konusu.

