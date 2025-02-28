https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kripto-para-yatirimcilarinin-eft-islemleri-kira-odemesi-olarak-goruldu-maliye-tek-tek-vergi-talep-1094073973.html

Kripto para yatırımcılarının EFT işlemleri 'kira ödemesi' olarak görüldü: Maliye tek tek vergi talep ediyor

Kripto para yatırımcılarının EFT işlemleri 'kira ödemesi' olarak görüldü: Maliye tek tek vergi talep ediyor

Sputnik Türkiye

Kripto para yatırımcıları, banka hesaplarına gelen EFT işlemlerinin 'kira geliri' olarak değerlendirilmesi nedeniyle şok yaşadı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:36+0300

2025-02-28T11:36+0300

2025-02-28T11:36+0300

gelir i̇daresi başkanlığı

vergi dairesi

maliye bakanlığı

ekonomi̇

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Son dönemde dalgalı piyasalarda zor günler geçiren kripto para yatırımcıları, bu kez beklenmedik bir Maliye mesajıyla sarsıldı. Bazı kripto borsalarının yatırımcı hesaplarına yaptığı EFT işlemlerini 'kira geliri' olarak bildirmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın otomatik vergi uyarısı göndermesine neden oldu.📌 Peki, bu hata nasıl meydana geldi?📌 Kripto para yatırımcıları ne yapmalı?📌 Vergi ödemek zorundalar mı?İşte Maliye'nin kripto yatırımcılarına gönderdiği SMS’lerin perde arkası!Maliye’den 10 bin kişiye kira vergisi uyarısı!Kripto para borsalarından banka hesaplarına yapılan EFT işlemlerinin açıklama kısmında "kira" ifadesi yer alması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sisteminde otomatik bir hata oluşmasına neden oldu.📢 Bazı yatırımcılara gönderilen mesaj şu şekilde:"Konut kira geliriniz tespit edilmiştir. İlgili verginin ödenmesi gerekmektedir."Bu mesajları alan binlerce kripto yatırımcısı e-Devlet ve Vergi Dairesi sistemine girerek şaşkına döndü.Habertürk'e konuşan Maliye Bakanlığı yetkilileri, gerçek kira geliri olmayan vatandaşların bu mesajları dikkate almaması gerektiğini belirtti.Kripto para i̇şlemleri neden ‘kira geliri’ olarak görüldü?📌 Kripto para borsaları, bankalar aracılığıyla yatırımcılara ödeme yaparken EFT açıklamalarını yanlış kategorilendirdi.📌 Bunun sonucunda, Maliye tarafından bu işlemler "kira geliri" olarak algılanıp sistem tarafından otomatik olarak vergi uyarıları gönderildi.📌 Yaklaşık 10 bin yatırımcıya bu mesajın iletildiği öğrenildi.Bu yanlış sınıflandırma nedeniyle yatırımcıların, olmayan kira gelirleri için vergi ödemesi gerektiği uyarısıyla karşılaştığı ifade edildi.Hatalı vergi bildirimine nasıl i̇tiraz edilir?📢 Uzmanlar, kripto yatırımcılarının bu hatalı işleme nasıl itiraz edebileceğini açıkladı!💡 İşte izlemeniz gereken adımlar:✔ Vergi Dairesi’nin dijital hizmet platformu dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapın.✔ "Hazır Beyan" bölümüne girerek ilgili yılın kira ödemeleri sekmesini açın.✔ "Açıklama Yapmak İstiyorum" kısmına girerek, yapılan EFT’nin kripto para işlemi olduğunu belirtin.✔ İtirazınızı tamamladıktan sonra süreci takip edin.Vergi uzmanları, bu hatanın düzeltilmesinin mümkün olduğunu ve panik yapmaya gerek olmadığını vurguluyor.Kripto para yatırımcıları i̇çin önemli uyarılar📌 Bu tarz hataların tekrar yaşanmaması için yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var:🔹 Kripto para borsaları aracılığıyla yapılan EFT açıklamalarını kontrol edin.🔹 Banka hesaplarınıza gelen ödemelerin açıklama kısmında “kira” ibaresi olup olmadığını inceleyin.🔹 Şüpheli bir işlem fark ettiğinizde, ilgili borsa ile iletişime geçerek düzeltme talep edin.🔹 Vergi Dairesi’nden gelen mesajları doğrudan dikkate almayın, önce işlem detaylarını kontrol edin.Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu durumun yatırımcıların hatası olmadığını ve yanlış bir vergi tahsilatı yapılmayacağını belirtti.

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