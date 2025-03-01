https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/sanat-dunyasi-yasta-unlu-yonetmen-erhan-baytimur-hayatini-kaybetti-1094102959.html

Sanat dünyası yasta: Ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta: Ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep ve Bez Bebek gibi unutulmaz projelerin yönetmeni Erhan Baytimur, hayatını kaybetti. Başarılı yönetmenin vefatı, sanat... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Türk televizyon ve sinema dünyasında unutulmaz projelere imza atan ünlü yönetmen Erhan Baytimur, hayatını kaybetti.Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi önemli yapımlarda yönetmen koltuğunda oturan Baytimur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.Acı haberi Murat Saraçoğlu duyurduÜnlü yönetmenin ölüm haberini, meslektaşı Murat Saraçoğlu duyurdu. "Siyah Kalp" dizisinin yönetmeni olan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:📌 "Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler hep erken gidiyor..."Bu açıklamanın ardından sanat dünyasından birçok isim, Baytimur için taziye mesajları paylaştı.Erhan Baytimur kimdir?Türk televizyon dünyasının en üretken yönetmenlerinden biri olan Erhan Baytimur, özellikle 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında yönettiği dizilerle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.📍 Aynalı Tahir, dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olarak hafızalara kazındı.📍 Bez Bebek, fantastik yapısıyla çocukların ve gençlerin ilgisini çekti.📍 Bordo Bereliler gibi aksiyon dolu projeleriyle de adından söz ettirdi.Baytimur’un yönetmenlik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza attığı ve sektöre büyük katkılarda bulunduğu biliniyor.Cenaze töreni pazar günü düzenlenecek📌 Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 2018 yılında senarist Ayça Baytimur ile yollarını ayıran Erhan Baytimur’un Alya adında bir kızı bulunuyor.📌 Baytimur’un cenazesinin pazar günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, ölü, ölü bulundu, ölüm