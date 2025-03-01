https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-cephedeki-kayiplarini-telafi-edemiyor-1094113372.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu cephedeki kayıplarını telafi edemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu cephedeki kayıplarını telafi edemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın cephede yaşadığı kayıpları telafi etme kapasitesinin bulunmadığını belirttiği açıklamasında Ukrayna ordusunun Şubat... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T19:36+0300

2025-03-01T19:36+0300

2025-03-01T19:43+0300

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Bakanlık, 18-24 yaş arası gençlere yönelik sözleşmelerin başlatılmasının Ukrayna'daki seferberlik sorunlarını çözmediğini dile getirdiği açıklamasında, Şubat 2025 itibarıyla Bölgesel İşe Alma ve Sosyal Destek Merkezi tarafından yalnızca 28 binden az Ukraynalının seferber edilebildiğini buna mukabil Şubat ayındaki toplam kaybın ise 38 bin 920 asker olduğu belirtildi. Rus Savunma Bakanlığı, Ocak 2025'te Ukrayna ordusunun toplamda 28 bin civarı insanı seferber ettiğini ancak 51 bin 960 kişinin hayatını kaybettiğini; Aralık 2024'te de 48 bin 470 asker kaybı yaşayan Ukrayna'nın yaklaşık 33 bin kişiyi seferber ettiğini ve Kasım 2024'te ise yaklaşık 34 bin kişinin seferber ediğini fakat Ukrayna'nın 60 bin 805 asker kaybettiğini açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 11 Şubat'tan itibaren Kiev yönetiminin, Ukrayna'daki gençleri gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılmaya çekmek için başlattığı sözde '18-24 yeni sözleşmesi' ile ayda 4 bin gönüllü hedefiyle bile birkaç bin 'gönüllüyü' bile ordu saflarına katamadığı belirtildi.Bakanlık, "Kiev yönetiminin cephe hattındaki kayıplarını telafi etme konusundaki çaresiz girişimleri başarılı olmuyor. Bu yılın Şubat ayındaki veriler, seferber edilenlerin sayısının, Bölgesel İşe Alma ve Sosyal Destek Merkezi tarafından toplanan kayıplardan fazla olduğu yönündeki önceki aylara dair eğilimi doğrulamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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