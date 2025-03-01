https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rus-senator-puskov-avurpa-birligi-sonunda-trumpin-siyasi-rakibine-donustu-1094112318.html
Rus Senatör Puşkov: Avrupa Birliği sonunda Trump'ın siyasi rakibine dönüştü
Rus Senatör Puşkov: Avrupa Birliği sonunda Trump'ın siyasi rakibine dönüştü
Sputnik Türkiye
Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T18:34+0300
2025-03-01T18:34+0300
2025-03-01T18:37+0300
ukrayna krizi
aleksey puşkov
donald trump
brüksel
batı
washington
avrupa birliği
ab
vladimir zelenskiy
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Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği'nin sonunda Donald Trump'ın siyasi rakibine dönüştüğünü dile getirdi.Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Trump ve Zelenskiy arasında Cuma günü Washington'da gerçekleşen görüşme bir tartışmaya dönüşmüştü. Fox News kanalının haberine göre, Amerikalı liderin kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğü tartışmanın ardından Trump Zelensky'i 'kovmuştu'. Nadir toprak metalleri anlaşmasının imzalanması iptal edilmiş ve akabinde Trump, Zelenskiy'in Rusya ile olan anlaşmazlığı çözme konusundaki arzusunu görmediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiynin-washington-ziyareti-tam-anlamiyla-kiev-1094111693.html
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aleksey puşkov, donald trump, brüksel, batı, washington, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy
aleksey puşkov, donald trump, brüksel, batı, washington, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy
Rus Senatör Puşkov: Avrupa Birliği sonunda Trump'ın siyasi rakibine dönüştü
18:34 01.03.2025 (güncellendi: 18:37 01.03.2025)
Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi rakibine dönüştüğünü söyledi.
Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği'nin sonunda Donald Trump'ın siyasi rakibine dönüştüğünü dile getirdi.
Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği nihayet Trump'ın siyasi bir rakibine dönüştü. Brüksel daha şimdiden 'özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var' dedi. Trump'ın reddedilmesi, Trump'ın muhatap almak istemediği ve aslında tanımadığı AB liderlerinin ruh hali, eylemleri ve son açıklamalarıyla kanıtlanıyor. Skandalın ardından Zelenskiy'in yanında yer alan AB'nin ABD yönetimi üzerinde etkili olması beklenemez. Aralarındaki taktiksel farklılıklar gözlerimizin önünde stratejik farklılıklara dönüşüyor. Bunlar artık Batı ittifakındaki çatlaklar değil. Bu zaten bir çatlaktır.
Trump ve Zelenskiy arasında Cuma günü Washington'da gerçekleşen görüşme bir tartışmaya dönüşmüştü. Fox News kanalının haberine göre, Amerikalı liderin kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğü tartışmanın ardından Trump Zelensky'i 'kovmuştu'.
Nadir toprak metalleri anlaşmasının imzalanması iptal edilmiş ve akabinde Trump, Zelenskiy'in Rusya ile olan anlaşmazlığı çözme konusundaki arzusunu görmediğini dile getirmişti.