Rus Senatör Puşkov: Avrupa Birliği sonunda Trump'ın siyasi rakibine dönüştü

Avrupa Birliği nihayet Trump'ın siyasi bir rakibine dönüştü. Brüksel daha şimdiden 'özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var' dedi. Trump'ın reddedilmesi, Trump'ın muhatap almak istemediği ve aslında tanımadığı AB liderlerinin ruh hali, eylemleri ve son açıklamalarıyla kanıtlanıyor. Skandalın ardından Zelenskiy'in yanında yer alan AB'nin ABD yönetimi üzerinde etkili olması beklenemez. Aralarındaki taktiksel farklılıklar gözlerimizin önünde stratejik farklılıklara dönüşüyor. Bunlar artık Batı ittifakındaki çatlaklar değil. Bu zaten bir çatlaktır.