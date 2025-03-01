https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/nato-genel-sekreteri-rutte-zelenskiyin-trump-ile-iliskilerini-duzeltmesi-gerekiyor-1094114253.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Zelenskiy'in Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Zelenskiy'in Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'in ABD Başkanı Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için 'bir yol bulması' gerektiğini dile getirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T21:39+0300

2025-03-01T21:39+0300

2025-03-01T21:39+0300

ukrayna krizi

nato

abd

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

mark rutte

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tartışmayı 'üzücü' olarak nitelendirerek Zelenskiy'e ABD lideri ile ilişkilerini düzeltmenin bir yolunu bulmasını tavsiye etti.Rutte, bu durumu 'çok talihsiz' bulduğunu ve Zelenskiy ile iki kez görüştüğünü dile getirerek, "Zelenskiy'e Ukrayna'yı sürdürülebilir bir barışa kavuşturmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledim. Sevgili Vladimir, Donald Trump ve ABD yönetimi ile ilişkilerini düzeltmenin bir yolunu bulmalısın" dedi.Rutte, Trump'ın Ukrayna için yaptığı katkılara özellikle de ilk yönetimi sırasında sağlanan silah tedarikine saygı gösterilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.Trump, önceki gün Beyaz Saray'da Ukrayna topraklarının ortak gelişimi üzerine bir anlaşma imzalamak üzere gelen Zelenskiy'i azarlamıştı. Trump, tarafsız bir tutum sergilediğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini ifade ederek ayrıca, Zelenskiy'den ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenskiy'i Demokratlar için nankör bir kampanya yürüten biri olarak nitelendirirken, Zelenskiy ise hareketlerini haklı göstermeye çalışmıştı. Zelenskiy görüşmede ayrıca, ABD'nin okyanusla ayrılmış olmasına rağmen çatışmanın etkilerini hissedeceği yönünde tehditlerde bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Kiev heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılması istenirken nadir toprak metalleri anlaşması imzalanmadığı aktarılmıştı.Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray'daki toplantıda neyi yanlış yaptığını anlayamadığını belirterek toplantıdaki davranışları nedeniyle özür dilemeyi reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiynin-washington-ziyareti-tam-anlamiyla-kiev-1094111693.html

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nato, abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, mark rutte